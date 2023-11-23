屏科大大一生騎車自撞亡 死前緊握義消學長的手：我會不會就這樣死掉？

國立屏東科技大學校內體育館前17日發生學生自撞事故，一名大一男學生騎機車自摔，在送往屏東基督教醫院急救後宣告不治。當時為死者急救、也是學長的龍泉救護義消於Dcard網站留言救援過程，哀嘆死者在意識清楚前除了直喊對不起，也憂心自己會不會因為這場車禍就這樣死掉。

該名當天在現場進行急救的龍泉救護義消學長表示，下午發生車禍時，原本正要離開的他立即下車為該名學弟做傷口包紮及簡單的固定，還頻頻安慰哭泣的傷患不斷給他鼓勵。由於該名學生的傷勢嚴重，包括左膝蓋開放性骨折、臉部及四肢多處擦挫傷，及疑似內出血的可能性極高，他一直告訴學弟，務必要保持清醒不能睡著。

義消表示，傷患在被急救的過程中，一直跟他猛說對不起，並且表示：「不熟路況的我，不應該騎那麼快，造成這樣的結果。也謝謝你們救護人員，給你們添麻煩了，對你們幫助我的每一個人，我感到很抱歉。真的非常謝謝你們，也跟你們說聲對不起」。

義消表示，學弟在說話的時候，一直緊抓著他的手，並且不斷表示自己的肚子真的好痛，最後還問他：「我會不會就這樣死掉了？」他得知學弟離世後內心滿是複雜及無奈，呼籲出門在外念書的同學，騎車還是要注意安全，別為了逞一時之快，賭上了自己的生命，真的不值得。

許多同學在留言區表示，其實在屏科騎機車上下學的同學很多，反而是汽車道都沒人，應該要為一年級的新生和被檢舉人上課，讓校內的騎車環境可以更好。還有不少人點出此次的交通盲點，認為校內有許多大車死角，「真的應該教的是如何在正確的速度內入彎前煞車，並且在安全傾角內過彎」。