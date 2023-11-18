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好冷！ 低溫來襲如何保暖？ 醫師揭「2大禦寒迷思」勿做：恐失溫猝死

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享「十大禦寒撇步」及「兩大禦寒迷思」，並提醒民眾低溫特報易發生猝死，應多加留意自身保暖。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
醫師分享「十大禦寒撇步」及「兩大禦寒迷思」，並提醒民眾低溫特報易發生猝死，應多加留意自身保暖。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

中央氣象署今（18日）晨對7縣市發布低溫特報，並表示今日至明（19日）清晨受大陸冷氣團影響，氣溫恐下探10度，應注意日夜溫差。為因應首波大陸冷氣團來襲，胸腔暨重症專科醫師黃軒今晨也在FB粉絲專頁發文，分享「十大禦寒撇步」及「兩大禦寒迷思」，並提醒民眾低溫特報易發生猝死，應多加留意自身保暖

黃軒先是指出「抽菸」是無法禦寒的，因寒冷導致感官變得遲鈍、麻木，抽煙後感覺像沒抽，且身體一感到寒冷，抽煙者就想快速抽完進室內，並加快抽菸速度，大口大口的抽，如此下來，抽一支煙吸入的有害物質，恐變成平時正常抽煙的好幾倍，對身體傷害很大。再加上抽煙時，血管會收縮變窄、脆、硬，進而導致血壓升高，在冬天易引發中風、心肌梗塞等疾病。

此外，黃軒警示民眾「喝酒」是最危險的錯誤行為，因喝酒後，酒精會刺激血管擴張，加速血液循環，使身體增加溫暖感，因此在喝酒後人體皮膚溫度會升高，產生短暫但不持久的溫暖感。體表的血管越舒張、鬆弛，身體散熱速度便越快，然而消耗的熱量卻遠比酒精供給熱量還多，血管為防止血液散發熱量恐來不及收縮，導致身體禦寒能力下降，使人易受涼或感冒，嚴重甚至失溫、猝死。

另外，黃軒也分享十大禦寒撇步，包含許多暖身方法，提醒民眾在低溫壟罩下應注意自身保暖。

十大禦寒撇步：

1.熱食

身體需透過燃燒燃料保持核心體溫，尤其當外頭天氣冷時，因此每天至少吃一頓熱食，並攝取各種水果、蔬菜。

2.辛辣

食用辛辣食物，實際上可以使身體變暖。除非患有胃潰瘍，否則在適量的基礎下，食用辛辣的飲食有益於抗凍。

3.穿著

從薄薄的排汗保暖內衣開始，再添加如羽絨服或羊毛衫等絕緣材料，最後穿搭風衣作為外層。三層似乎是最佳選擇，但若是仍然很冷，可添加另一層，根據自身需求調整。

4.襪子

穿襪子睡覺不僅有助於溫暖全身，且暖腳也是在向大腦發出「該睡覺了」的信號，可以安心入睡。

5.鞋子

不是任何鞋子都可以保暖。對於慢性病患者、糖尿病人或腳血管疾病者，密封不好的鞋子恐傷害腳趾神經血管。可尋找較高的IPX等級（IPX-8最高）的鞋子，即使將整個鞋子浸入水中，腳仍可以保持乾燥。

6.棉被

挑選可禦寒的棉被。若是還會感到寒冷，可穿長袖內衣、毛帽幫助驅寒。

7.烘乾機

因早晨通常是身體最溫暖的時間，若穿上櫃子裡的冰冷衣服反而會更冷，因此必要時可以利用烘乾機旋轉加熱衣服。

8.電暖器

選擇符合的電暖器設備。帶風扇的對流類型電暖器，也許是加熱整個房間的最佳選擇。輻射類型電暖器，可以在特定點加熱。將電暖器直接插入安全開關，萬一電暖器翻倒時，可自動關閉，也記得在使用時遠離寵物和兒童。

9.運動

可以去健身房，或者在室內跳高、做俯臥撑運動。不僅可以熱身，還可以訓練肌肉，而透過運動燃燒卡路里，也會使身體發熱。

10.其他居家保暖小物

攜帶手套、耳罩、口罩、圍巾、暖暖包等保暖小物，或是隨用隨熱的披肩式電熱毯，寵物造型暖枕，暖手蛋，但建議上述保暖用品都不要在睡覺時使用，因為擔心溫度持續升高，卻因睡覺無法察覺，恐有傷害皮膚的風險。

保暖 冷氣團 慢性病 糖尿病 心肌梗塞

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