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鷹架施工0防護 油漆YTR被抓包道歉：捐10倍收益做公益

聯合新聞網／ 綜合報導
影片中出現「虹牌油漆」的產品，也讓不少網友質疑「虹牌油漆不用管一下合作方嗎？」截圖PTT
影片中出現「虹牌油漆」的產品，也讓不少網友質疑「虹牌油漆不用管一下合作方嗎？」截圖PTT

台灣Youtuber「Painter油漆小哥」日前分享「整棟建築如何防水」影片，被網友發現在鷹架施工沒有防墜設備、工人也未依規定穿戴安全設備，主持人「油漆小妹」也未做防護，就在鷹架上與空拍機互動，拍攝過程完全未落實施工安全。對此，「Painter油漆小哥」在臉書發文道歉，表示已報名相關教育訓練課程，並捐出影片收益的10倍金額給公益團體。

「Painter油漆小哥」曾在11月8日發布影片，介紹「建築防水是怎麼做的」，並以一座正在興建的宮廟案場作為範例解說，但卻被網友在PTT抓包施工工人沒有穿戴安全設備、施工鷹架也沒有防墜設備，就連主持人也沒有穿戴安全設備就站在鷹架上和空拍機互動。由於影片中出現「虹牌油漆」的產品，也讓不少網友質疑「虹牌油漆不用管一下合作方嗎？」

對此，油漆小哥在臉書發文致歉，表示在拍攝工地案場的影片中，對施工安全有所疏忽，沒有充分考慮到每一位工地參與者的安全，坦承疏失並懷著最真摯的誠意，表達深切的歉意，未來會以更積極的態度及嚴謹的標準，面對後續的影片拍攝。油漆小哥表示，已將該片收益的10倍全額捐給公益團體，並報名《勞工安全管理學會》辦理的職業安全衛生教育訓練，進行相關知識進修。

針對網友質疑業配「虹牌油漆」的部分，油漆小哥強調影片並非業配，所以虹牌油漆在影片上架前，也沒有看過文稿或影片內容，對於這支影片對該品牌可能造成的連帶影響，目前已經聯繫上虹牌油漆相關人員做後續處理，再次向大家表示誠摯歉意。

空拍機 工安 業配 建築 PTT

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