飛日本搭國籍航空不搭廉航「好有錢」？網駁：疫情後都不廉了

出國旅遊有人喜歡搭乘傳統國籍航空享受服務，也有人認為「能省則省」選搭廉價航空。近日有網友在PTT發文分享今年9月各家航空公司飛往日本城市的數據，其中載客量最多的不外乎中華航空、長榮航空，令他相當驚訝：「大家都那麼有錢？」

根據今年9月各機場國際航班載客率，飛往日本城市大阪、東京羽田和成田、名古屋、仙台、札幌、沖繩、熊本等地載客數前兩名航空公司幾乎都由華航、長榮包辦，僅台灣虎航、捷星日本、星宇零星擠進前兩名。

原PO看了直呼「大家都那麼有錢？」並直言自己去日本從沒搭過國籍航空，每次都是搭廉航，如樂桃、香草和虎航，上一回搭華航是由公司出錢出差去中國，「是不是真的剩我沒錢而已？」

不少鄉民直呼，如今的廉航票價外加稅金、行李、飛機餐等費用已和搭國籍航空差不了多少，「疫情後廉航沒便宜多少，長榮華航特價時買也差不多」、「現在廉航價格都不廉了」、「廉航加行李和餐點價格就差不多了」、「去日本誰不買行李」、「沒差多少，何必屈就」。

網友認為，廉航的座位空間小、時段不佳也會影響購票意願：「廉航位子普遍太小了腳會卡住」、「時間超爛，扣掉少玩的時間根本沒賺」、「時段爛、座位小，搭過一次就不想再搭了」、「選擇華航、長榮主要是時段比較漂亮」、「沒螢幕沒餐點沒行李沒舒適沒服務」、「幹嘛惡搞自己搭什麼紅眼班機」。

不過也有鄉民指出廉航的班次相比國籍航空少了許多，載客數當然會有落差，並替廉航說話：「廉航不挑時間日期確實可以有便宜的」、「都坐虎航，航線比較多」、「廉航常放出優惠活動票，那種4000到5000含稅來回的」、「只有廉航有超早去跟超晚回（的時段），去日本2、3小時而已，叫我坐塑膠椅也沒差」。