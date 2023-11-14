快訊

張秉鈞涉貪助理費喪失參選立委資格 被押近5個月今交保

「近40顆星」國軍退將被扯入共諜案 3被告未羈押理由曝光

飛日本搭國籍航空不搭廉航「好有錢」？網駁：疫情後都不廉了

聯合新聞網／ 綜合報導
根據今年9月各機場國際航班載客率，飛往日本各大城市載客數前兩名航空公司幾乎都由華航、長榮包辦。（本報系資料庫）
根據今年9月各機場國際航班載客率，飛往日本各大城市載客數前兩名航空公司幾乎都由華航、長榮包辦。（本報系資料庫）

出國旅遊有人喜歡搭乘傳統國籍航空享受服務，也有人認為「能省則省」選搭廉價航空。近日有網友在PTT發文分享今年9月各家航空公司飛往日本城市的數據，其中載客量最多的不外乎中華航空、長榮航空，令他相當驚訝：「大家都那麼有錢？」

根據今年9月各機場國際航班載客率，飛往日本城市大阪、東京羽田和成田、名古屋、仙台、札幌、沖繩、熊本等地載客數前兩名航空公司幾乎都由華航、長榮包辦，僅台灣虎航、捷星日本、星宇零星擠進前兩名。

原PO看了直呼「大家都那麼有錢？」並直言自己去日本從沒搭過國籍航空，每次都是搭廉航，如樂桃、香草和虎航，上一回搭華航是由公司出錢出差去中國，「是不是真的剩我沒錢而已？」

不少鄉民直呼，如今的廉航票價外加稅金、行李、飛機餐等費用已和搭國籍航空差不了多少，「疫情後廉航沒便宜多少，長榮華航特價時買也差不多」、「現在廉航價格都不廉了」、「廉航加行李和餐點價格就差不多了」、「去日本誰不買行李」、「沒差多少，何必屈就」。

網友認為，廉航的座位空間小、時段不佳也會影響購票意願：「廉航位子普遍太小了腳會卡住」、「時間超爛，扣掉少玩的時間根本沒賺」、「時段爛、座位小，搭過一次就不想再搭了」、「選擇華航、長榮主要是時段比較漂亮」、「沒螢幕沒餐點沒行李沒舒適沒服務」、「幹嘛惡搞自己搭什麼紅眼班機」。

不過也有鄉民指出廉航的班次相比國籍航空少了許多，載客數當然會有落差，並替廉航說話：「廉航不挑時間日期確實可以有便宜的」、「都坐虎航，航線比較多」、「廉航常放出優惠活動票，那種4000到5000含稅來回的」、「只有廉航有超早去跟超晚回（的時段），去日本2、3小時而已，叫我坐塑膠椅也沒差」。

廉價航空 國籍航空 華航 長榮航空 出國旅遊 日本

延伸閱讀

媳婦外公過世...婆婆「怕煞到」不准帶孫去祭拜 ！網：錯過機會教育

他稱年輕人「別亂花錢」5年就能買房 網一看算法傻眼：建議你去當官

道路動線差、滿地菸蒂檳榔渣…她揭中壢火車站亂象 一票人狂點頭

他驚社區保全是「名校畢竹科工程師」 鄉民見資歷：早財富自由

相關新聞

德國記者貼出2張超商寫實照 笑稱「咖啡沒咖啡因」…網曝背後暖心故事

台灣超商不只販售各類商品，還提供許多服務，讓民眾的生活不能沒有它。一名派駐台灣的德國記者，日前在社群媒體發布了兩張於台灣超商拍攝的照片，寫道「台灣超商販售的咖啡應該是沒有咖啡因」，引發台灣網友熱烈討論。

飛日本搭國籍航空不搭廉航「好有錢」？網駁：疫情後都不廉了

出國旅遊有人喜歡搭乘傳統國籍航空享受服務，也有人認為「能省則省」選搭廉價航空。近日有網友在PTT發文分享今年9月各家航空公司飛往日本城市的數據，其中載客量最多的不外乎中華航空、長榮航空，令他相當驚訝：「大家都那麼有錢？」

真正佛心！「絕不漲價」日本餐廳台灣吃得到 前員工掛保證：食材真的好

物價高漲，餐飲開支大增尤其讓民眾有感，卻有一家日本餐廳靠著降價70%的策略在市場殺出一片天，且秉持著「便宜且絕不漲價」的原則，其培養出的廣大死忠粉絲甚至希望餐廳不要硬撐，該漲就漲。這家餐廳就是在亞洲擁有逾1500分店，台灣也開設了21家的薩莉亞。

熱炒店收700元服務費！他不滿「明明都自助」拒付 友人尷尬：很丟臉

沒有服務還要服務費！一名網友不滿在熱炒店用餐，明明店內大多採自助式，卻要收10％服務費，導致他與朋友消費7千多，服務費就高達700多元，也因為他拒絕付這10％費用，友人覺得丟臉，兩人發生爭執。貼文曝光後，引發網上熱議。

超擋路！ 女乘客搭台鐵「自備這東西」 最高恐罰7500元

台鐵尖峰時刻常常一位難求，近日有網友拍下區間車這畫面，一名女乘客疑似因找不到位子，便拿出摺疊椅大喇喇地坐上，絲毫不在意他人眼光。照片曝光後，底下網友也直呼：「可以通報車長，這種人超級討厭」。

公務員不再吃香？報考人數大減 網揭4真相：鐵飯碗變生鏽碗

過去公務員被稱為「鐵飯碗」，工作穩定之外，擁有固定調薪和各類補助福利。然而根據考試院統計，自2012年至2022年十年間，公務人員報考人數減幅超過五成，大減56%。一名網友好奇詢問背後原因，引發眾人熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。