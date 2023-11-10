泰奶店酸顧客沒先看菜單「目小」網批：有好喝到羞辱人？

許多餐飲店為了維持餐點品質、用餐環境以及防範「奧客」，立下許多規定，但常讓部分消費者認為太有「個性」。一間泰式奶茶店門外列出一條條的提醒，為了強調顧客必須先看菜單，甚至用到「目小」的字眼，引發網友們討論。

一名網友在PTT八卦版以「現在賣泰奶也要講究匠人精神？」發文，提到一間位在台南的泰奶店於門口公告一連串的「提醒」，包含要客人先看完菜單再入內點餐、不得客製化調整甜度、不得擅自修改飲品比例、強調對家鄉味的堅持等，甚至寫下，「到底字太小還是您『目小』，菜單在右側，看一下好嗎？」原PO表示，當時便有一名顧客因沒注意到相關提醒，被老闆酸「出門看菜單」。

一家泰式奶茶店於店外公告一條條店家規矩，其中用「目小」特別強調消費者必須先看菜單。圖／擷自「PTT」

許多網友們對於店家的態度感到不敢恭維，表示通常這類喜歡列一堆「規定」的店家都不會想消費，「吃東西就是要快快樂樂的，讀一堆條文幹嘛」、「看到直接不進去，也讓忠實顧客有清淨的用餐環境」、「是有多好喝還要被這樣羞辱啦」、「毛一堆，有些東西是可以說不能明寫的，搞得好像把客人都當奧客」。

不過也有網友認為，可能是店家先前有碰過消費者刁難，才會立下許多規定，「應該是有被奧客搞過吧」。

實際瀏覽該店家的Google評論，不少消費者表示飲品好喝，但店家很有個性，「飲料好喝，店內也是濃厚的泰國感，但感覺老闆＆老闆娘似乎很兇」、「泰奶好喝，非常好喝，喜歡的泰奶的人不可錯過。但是男老闆的個性偏激，會在IG上面罵客人」。

也有消費者因店家的態度感到不悅，留下負評，「電話預訂詢問是否有推薦的甜度，還要被教訓欸！說：『那就不要喝，而不是做不合理的甜度給你！！』莫名其妙」、「東西好不好喝一回事，但是做生意態度那麼差，真的不要開店了！」