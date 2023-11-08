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他好奇為何名人開店都是做吃的？ 眾人點出「1關鍵」：不然要做半導體嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
餐飲業是許多名人、明星開店的首選。示意圖／ingimage
餐飲業是許多名人、明星開店的首選。示意圖／ingimage

不少藝人明星除了在演藝事業上發光發熱外，也積極發展副業增加收入，降低娛樂圈不穩定的生存風險。但有網友好奇發文，為何名人、明星開店都是選擇做餐飲業，不做他們專長的項目？貼文曝光引發討論，鄉民們紛紛指出關鍵重點──門檻低。

一名網友在《PTT Gossiping板》以「為什麼名人開店都是做吃的」為題發文寫道，像滴妹、超派、Toyz等一堆名人開店或開公司都做吃的東西，餐飲又不是他們的專業，副業為何不做專長的東西？

原PO還舉例說明，電競出身的可以開個遊戲專賣店，寵物出身就開寵物店啊，還可以憑著名氣幫自家廣告代言，一舉兩得，這樣是比較好嗎？

貼文曝光引發討論，網友紛紛留言回應，「一般人離不開食衣住行」、「人每天都要吃喝」、「因為你3餐都要吃，都不一定每天買3次遊戲」、「因為台灣現在大家吃的都捨得花，用的反而省」、「台灣人在吃方面的消費力和歐美差不多」。

但也有許多人同時指出一重點關鍵，「門檻低，好賺」、「門檻低、成本低、利潤高」、「單純門檻低，可以靠名聲賺錢」、「門檻低、自帶流量，還能當題材一日系列」、「門檻低，不然要做半導體嗎？」

餐飲業 手搖飲料 斜槓

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