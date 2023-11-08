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小琉球1晚600元民宿驚見「馬桶黑洞」 她崩潰：沒勇氣脫褲子

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友分享近日小琉球旅遊住宿經驗，背包客房的浴室馬桶的髒汙程度，讓她嚇到崩潰。圖擷自《爆料公社二社》
一位女網友分享近日小琉球旅遊住宿經驗，背包客房的浴室馬桶的髒汙程度，讓她嚇到崩潰。圖擷自《爆料公社二社》

出遊省經費有些人會選擇較經濟的民宿背包客房，一位女網友近日到小琉球旅遊，訂了住宿一晚600元的背包客房，因為便宜也沒有太多要求，但入住後看到滿地頭髮，沒想到浴室更讓她驚嚇，掀開馬桶蓋驚見「馬桶黑洞」，嚇到「連褲子都脫不下來」，照片PO網後引發熱議，網友驚呼「是命案現場嗎」。

一位女網友在《爆料公社二社》發文分享近日小琉球旅遊經驗，表示此次行程是臨時決定的，所以訂房時也沒注意到評價，訂了一晚600元的背包客房，對品質也就不會太要求了，但沒想到，入住後卻讓她驚嚇連連。

原PO表示，進房後發現滿地都是頭髮，走進浴室更嚇人，貼磁磚式的浴缸顯得老舊，洗臉台、浴鏡也滿佈髒汙，最可怕的是掀開馬桶蓋後，「馬桶黑洞」讓她嚇到「連褲子都脫不下來…」，質疑「這真的是背包客房嗎？」，自己從事十幾年的清潔業也沒有遇過這樣的情況，想客訴還找不到人，連接待人員都沒有，而且第二天起床後，全身癢到不行，腳上滿是紅疱，嘆「早知這樣寧可睡路邊」。

貼文曝光引發眾人驚呼，紛紛留言「好可怕！」、「那馬桶的味道隔著螢幕都聞的到」、「那馬桶是怎樣？命案現場嗎？」、「俗稱的黑洞就是長這樣」、「比我祖厝幾十年沒人住還可怕」、「這個倒貼我三千也不想住」、「所以說台灣旅遊都讓旅宿業者自己給搞爛了，一邊拿著政府補助，另一邊又不搞好品質」、「支持出國」。

小琉球 背包客 訂房

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