台人只唱抖音神曲？他見「KTV排行榜被霸佔」超疑惑 網揪3原因：不會選新歌

你聽過幾首「抖音神曲」？大陸社群軟體抖音在年輕世代中竄紅，而在該平台上引領潮流的音樂，多具有魔性旋律、高傳唱度等特質，聽了一次便會忍不住洗腦重播。一位網友就表示，自己在新聞上看到「台灣KTV的點播排行榜，前十名裡頭有一半是大陸的歌曲」後感到疑惑，並直呼自己「很久沒去KTV了，是真的嗎？」貼文發布後引起熱議，不少人點頭認同，也有網友盤點背後的三大原因。

一位網友在PTT上發文，表示自己日前看到國台辦發言人朱鳳蓮的採訪，她在訪問中提到：「聽說台灣KTV的點播排行榜，前十名裡頭有一半是大陸的歌曲，而且有很多是網紅的歌曲」，並認為這是一種「新的文化交流現象」。該網友對此感到疑惑，直呼「我很久很久沒去KTV了，是真的嗎？」，原PO不解的指出，台灣號稱創作自由，怎麼會遭到文化侵略，隨後則怨嘆的表示：「台灣音樂怎麼越來越慘了？有八卦嗎？」

貼文發布後引起一陣討論，不少人對此頗有同感，紛紛留言「大陸抖音歌還真的霸榜，錢櫃前六名都是抖音歌，華語樂壇真慘」、「確實啊！前年跟幾個20初頭的同事去KTV唱歌，都在唱大陸歌，我完全沒聽過…」、「用詞都一堆人愛用了，歌也是很正常的吧」、「確實，上次去點開排行榜一堆抖音歌，嚇了一跳，原來自己已經跟年輕人脫節了嗎」、「不是KTV！是各音樂平台熱搜」、「中國新歌確實比較好聽」、「就文化統戰，無奈台灣流行樂壇不爭氣」。

不過也有網友指出，目前KTV排行榜上還是有許多老歌，並推測「抖音神曲」霸榜的情況，可能是因為進入KTV歡唱的族群轉變為年輕人，「10年以上沒去KTV了，但現在這樣也不覺得奇怪」、「9年級後都唱抖音歌曲」、「真的要比，台灣20年前一堆歌比抖音歌好聽，只是現在年經人沒接觸過、沒聽過」、「還不至於吧，但一堆都10幾年前的老歌，可能我去好樂迪也不會選新歌的頁籤」、「基本上都還是只會唱老歌拉」、「新歌不知道，綜合的都還是那些老屁股」、「學生都聽抖音，台灣音樂也快沒新生代了」、「問題就是抖音養出一堆沒有鑑賞能力的人」。

更有網友點出另外兩個問題，表示大陸版權意識較為薄弱，且台人唱歌的型態改變，「台灣已經沒人出唱片了吧」、「隨便舉就一堆大陸歌了！台灣產量早輸到脫褲」、「現在Youtube跟App唱歌唱到爽了吧，還花錢去唱歌啊」、「因為不用付中國人版權費，有免費的素材當然進免費的」、「和別人同樂公共場所只有授權歌曲，除了抖音歡歌那種都自己唱給自己聽」、「台灣一堆歌不上KTV啊，反觀抖音歌都秒上」、「我的意思就是台灣唱歌的型態改變了吧，音樂播放的型態也改變了，只能說台灣音樂公司公眾場所播放音樂要授權/授權金，反而搞死自己」。