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手卷架翻過來「畫面超衝擊」 客嚇壞：手真的不要太賤

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友分享，把手卷架翻開來後的「驚悚畫面」，引發熱議。圖擷自《爆廢公社二館》
近日有網友分享，把手卷架翻開來後的「驚悚畫面」，引發熱議。圖擷自《爆廢公社二館》

不少人到日式餐廳都會來份手卷，因為手卷長長一捲，店家都會用架子裝著，好讓食物立起來。然而近日有網友分享，把手卷架翻開來後的「驚悚畫面」，引發熱議。

「手真的不要太賤！」原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出手卷架翻開後的照片，滿滿的黑色汙垢讓人瞬間食慾大減，並嘆道：「要秉持著眼不見為淨！」而原PO為了避免不必要的影射，也多次強調店家不是知名連鎖店，希望大家不要自行腦補。

手卷架翻過來後，滿滿的黑色汙垢讓人食慾大減。圖擷自《爆廢公社二館》
手卷架翻過來後，滿滿的黑色汙垢讓人食慾大減。圖擷自《爆廢公社二館》

看到手卷架被汙垢黏滿的照片，網友也驚呼：「這樣誰敢吃啊」、「完蛋，以後吃手捲有陰影」、「所以出去外面吃東西，手不要一直亂翻，會翻到沒食慾，眼不見就是乾淨」、「這個丟洗碗機裡面就可以很乾淨了，哪家店啊好噁」。也有網友開玩笑表示，「別怕，只是海苔沾黏」、「好吃的秘方都被你發現了」、「哇，比當兵的餐盤乾淨多了」、「這就是老饕的味道」。

另外也有網友分享，以前去某餐廳用餐，在使用杯子前先擦乾淨，「不擦還好，擦了我完全不敢用」，只能說不乾不淨，吃了沒病，希望大家是鐵胃。

餐廳 日本料理

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