快訊

單靠台積電能生存？非官方兵推點出台灣這幾項死穴

好想開冷氣！秋老虎發威白天熱爆 台電曝2妙招：室內秒降溫

新北中和麵食館氣爆不到1個半小時 新莊火鍋店又氣爆

屁孩搭計程車狂踢冷氣口遭制止 恐龍家長嗆司機：要不要用保鮮膜包起來？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名計程車司機分享，近日載客時遇到屁孩亂踢冷氣出風口，試圖制止卻遭恐龍家長嗆「用保鮮膜包起來」。示意圖／ingimage
一名計程車司機分享，近日載客時遇到屁孩亂踢冷氣出風口，試圖制止卻遭恐龍家長嗆「用保鮮膜包起來」。示意圖／ingimage

恐龍家長無所不在，一名計程車司機分享近日糟糕的載客經驗，有屁孩故意用腳狂踢冷氣出風口，司機出聲制止卻被恐龍家長嗆「用保鮮膜包起來」，讓他感到十分生氣，「如果不會教真的不要帶出來害人啦！現代人寵小孩已經是無極限了嗎？」

這名司機在「爆料公社」發文表示，3日晚間載一對母子從大安到南港，但小男孩沿路一直踢後座的冷氣出風口。這名司機轉頭制止小男孩，請他不要再踢了，但媽媽卻回嘴「他的腳就是會剛好貼到啊」，沒有絲毫歉意，讓原PO超傻眼，「當下我真的非常非常想把他們趕下車，但我還是忍住了。」

接著，讓司機最生氣的，是這名媽媽在下車時，居然還撂下一句「那你要不要用保鮮膜包起來？」惡劣態度讓司機快氣炸，直言「想拿保鮮膜把妳的嘴封起來」，並貼出當下檢查出風口的照片，「請問如果你是車主，你會不生氣嗎？」

小男孩腳穿鞋子亂踢冷氣出風口，在計程車上留下清晰髒污。圖／翻攝自「爆料公社」
小男孩腳穿鞋子亂踢冷氣出風口，在計程車上留下清晰髒污。圖／翻攝自「爆料公社

司機無奈表示，對他們而言，計程車就是他們的生財工具，希望能給每個乘客乾淨舒適的搭車環境，但卻會遇到這種無禮乘客，不禁感嘆「如果你教不了你的小孩，那就真的別帶出門。」

文章一出，網友紛紛替計程車司機抱不平，「支持家長把孩子包起來」、「當然好，把皮小孩包起來」、「有些孩子就是越提醒越故意，你不提醒反而還不會有事」、「恐龍家長」、「沒素質的家長就有沒素質的小孩」、「就是有這樣的教育才會有不懂得尊重人的小孩出現」。

計程車 恐龍家長

延伸閱讀

哪個大陸用語最好用？ 網友點名「這2字」超神無法取代

團體出遊吃12000罰單！駕駛超速求分攤 他拒出錢遭網酸沒情義

不再有禮？他赴日旅遊遇「無禮日本人」 一票人超有感引熱議

公園座椅化身烤肉架？這設施結合防災功能 網友讚：神奇實用

相關新聞

屁孩搭計程車狂踢冷氣口遭制止 恐龍家長嗆司機：要不要用保鮮膜包起來？

恐龍家長無所不在，一名計程車司機分享近日糟糕的載客經驗，有屁孩故意用腳狂踢冷氣出風口，司機出聲制止卻被恐龍家長嗆「用保鮮膜包起來」，讓他感到十分生氣，「如果不會教真的不要帶出來害人啦！現代人寵小孩已經是無極限了嗎？」

2機車慘遭鳥屎爆擊他問「哪裡惹到鳥？」 網笑：喝到早餐店大冰奶

室外停車難免會被鳥屎砸中，其中樹蔭底下中獎機率又更高。日前一名網友上傳一張照片，只見兩輛機車被鳥屎砸到體無完膚，網友幽默發問「這兩台機車到底哪裡惹到鳥了？」

團體出遊吃12000罰單！駕駛超速求分攤 他拒出錢遭網酸沒情義

一群朋友開車出遊，如果駕駛收到罰單，同車的人應該幫忙分攤嗎？一名網友就分享，自己前陣子和朋友出遊，回來駕駛因超速而收到一張12000元罰單並要大家共同分擔，卻讓他十分抗拒，認為「車又不是我開的，為什麼我要出這個錢？」

GOGORO想賣？車行老闆估金額「一票人傻眼了」 ：最大敗筆

隨著環保意識抬頭，不少機車族從油車轉為騎電動車，其中GOGORO相當受歡迎，但實際使用後，有人因為續航力差、月租費貴等原因，想要跳回油車。一名車行老闆「戴蒙」更是點出GOGORO最大問題，就是掉價很快很猛。

很多人點！早餐店「1組合」讓他嚇喊「什麼鬼東西」老饕推爆：超好吃

台灣的早餐店琳瑯滿目，種類眾多，不管是中式還是西式，都有自己的擁護者。最近一名網友在買早餐的時候發現，前面連續兩位都點一樣的餐點，他還是第一次聽到這樣點餐，好奇這到底是「什麼鬼東西？」，也引起熱議。

他好奇「台灣男要怎麼脫單」 網問：你算優秀的男生嗎？

真的是因為「女追男隔層紗、男追女隔座山」的關係，讓台灣的單身男性不追女生了，有網友在Dcard 提問如果真的是這樣，台灣「男生們要怎麼脫單啊」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。