屁孩搭計程車狂踢冷氣口遭制止 恐龍家長嗆司機：要不要用保鮮膜包起來？

恐龍家長無所不在，一名計程車司機分享近日糟糕的載客經驗，有屁孩故意用腳狂踢冷氣出風口，司機出聲制止卻被恐龍家長嗆「用保鮮膜包起來」，讓他感到十分生氣，「如果不會教真的不要帶出來害人啦！現代人寵小孩已經是無極限了嗎？」

這名司機在「爆料公社」發文表示，3日晚間載一對母子從大安到南港，但小男孩沿路一直踢後座的冷氣出風口。這名司機轉頭制止小男孩，請他不要再踢了，但媽媽卻回嘴「他的腳就是會剛好貼到啊」，沒有絲毫歉意，讓原PO超傻眼，「當下我真的非常非常想把他們趕下車，但我還是忍住了。」

接著，讓司機最生氣的，是這名媽媽在下車時，居然還撂下一句「那你要不要用保鮮膜包起來？」惡劣態度讓司機快氣炸，直言「想拿保鮮膜把妳的嘴封起來」，並貼出當下檢查出風口的照片，「請問如果你是車主，你會不生氣嗎？」

小男孩腳穿鞋子亂踢冷氣出風口，在計程車上留下清晰髒污。圖／翻攝自「爆料公社」

司機無奈表示，對他們而言，計程車就是他們的生財工具，希望能給每個乘客乾淨舒適的搭車環境，但卻會遇到這種無禮乘客，不禁感嘆「如果你教不了你的小孩，那就真的別帶出門。」

文章一出，網友紛紛替計程車司機抱不平，「支持家長把孩子包起來」、「當然好，把皮小孩包起來」、「有些孩子就是越提醒越故意，你不提醒反而還不會有事」、「恐龍家長」、「沒素質的家長就有沒素質的小孩」、「就是有這樣的教育才會有不懂得尊重人的小孩出現」。