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GOGORO想賣？車行老闆估金額「一票人傻眼了」 ：最大敗筆
隨著環保意識抬頭，不少機車族從油車轉為騎電動車，其中GOGORO相當受歡迎，但實際使用後，有人因為續航力差、月租費貴等原因，想要跳回油車。一名車行老闆「戴蒙」更是點出GOGORO最大問題，就是掉價很快很猛。
「戴蒙老闆好機車」在抖音拍片指出，GOGORO的掉價相當快，新車7、8萬以上，買來一落地後就幾乎打對折，騎了1年約剩下3、4萬，若是5年以上，恐怕只剩下1萬左右，更慘的是車行還不想收。
戴蒙也說，GOGORO回收也只能賣芭樂價，零件也超貴，拿另一台2015年的JET S來說，至今行情還有3萬，但換成是GOGORO可能只剩下1萬，建議買GOGORO的人，可以考慮買二手，又以里程1萬內、出廠2年內的最好。
不少人也表示，「買12萬，騎兩年現在去估剩2萬」、「我賣掉了，高額的維修費保養費，不划算」、「真的後悔了」、「沒關係！我騎的是信仰」、「如果月租費改掉，我就會考慮電車了」、「太晚看到了，禮拜五才訂了一台」。
但也有人認為，「哪台車不跌價的」、「還可以，買車不就是要騎很久的嘛」、「其實補助扣一扣大約4、5萬」、「但是不得不說，真的蠻好騎的」、「看去哪修，一年回兩次原廠，比油車省」、「主要是環保！」、「自己喜歡，負擔得起就好了」。
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