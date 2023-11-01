泰國開放免簽 台灣人會更常去？內行人點關鍵：屌打日本

泰國開放從2023年11月起至2024年5月，台灣與印度旅客可免簽入境在泰國停留30天，以吸引更多觀光人潮。泰國免簽消息曝光後引發不少人討論，近日就有一名網友不解，泰國天氣熱、文字和語言都不通，本來就不是會常去的地方，「免不免簽有什麼關係？」

一名網友在PTT以「泰國免簽，台灣人真的會更常去？」為題發文，他指出，泰國不是會常去的地方，簽證費用才約1200至1800元，也多是旅行社代辦，觀光方面他只想到有大象、佛寺等等，讓他好奇「泰國有值得因為免簽就增加去玩的次數？」

貼文一出，許多鄉民紛紛打臉原PO，「每個國家玩的東西都不一樣，也可以分高低？」、「泰國簽證新臺幣1200至1800元都可以住1晚了」、「之前泰國簽證要排1天，很麻煩」、「有免簽還是有差，尤其是自由行那種不跟團」、「泰國是大學最常出國畢旅的國家」、「看看他們每年的旅客人數，你可以覺得不好玩，但要有自己是少數的自覺」、「泰國人真的是親切到不行」、「泰國旅遊業世界聞名」、「大陸遊客少很多」。

還有不少人認為，泰國有許多日本沒有的優勢，「泰國觀光很強，那種放鬆感就跟日本不一樣」、「去泰國英文甚至中文都比日本通，連當地商家多少都會講一點中文」、「不就因為便宜，歐、美、日隨便一個都屌打」、「拜託大家多去泰國，所有航線價格都恢復了，只有日本票價硬邦邦」、「日本超無聊，食物也不合胃口」。