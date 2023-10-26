迷魂陣困顧客？百貨公司電梯前赫見1物 內行人曝功用

現代人精打細算，常挑每年百貨公司周年慶檔期時間才上門消費，各業者為了抓住顧客拚業績，每年也都努力擠出新花樣。有鄉民發現，高雄某間百貨公司電梯前方牆上恰好掛著八卦鐘，內行網友定睛一看直呼是業者傳統。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他在逛高雄某間百貨公司時，發現電梯前方牆上掛著八卦鐘，數量更不僅一個，他不禁納悶，百貨公司內擺放八卦鐘有何用處？

針對原PO疑問，有鄉民表示，「迷魂陣啊，結帳前時間是不會前進的」、「這樣才能把人困在八卦陣中，沒消費滿額這輩子走不出去」、「不要問，你會怕」。

不過有內行網友釋疑，指出原因全是業者的風水考量，「業者傳統，很重視風水」、「很多富可敵國的大老闆，都比你我還重視風水」、「每家店擺的位子都不一樣，大部分都在很隱密的角落」。