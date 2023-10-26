萬聖節前收「死亡宣言」？他叫外送袋上有這字 真相曝光網全笑噴

提早來的萬聖節惡整？一名男子表示，自己訂鹽水雞外送，包裝袋上卻寫著「DIE（死亡）」，令他懷疑收到死亡宣言，嚇得問網友這份餐還能吃嗎。不料內行人指出「是寫給外送員的，單號後3碼」，真相曝光引起網友一片爆笑。

PTT男網友昨（25）日以「有沒有在u*er上收到的鹽水雞有死亡宣言的」為題發文，稱自己訂了鹽水雞外送，卻發現包裝袋上用黑筆寫著「DIE（死亡）」。他透露在這家鹽水雞訂過好幾次，第一次遇到這情況，也不確定是店家寫的還是外送員寫的，嚇得PO文詢問「鹽水雞上被寫了個死亡宣言，這份餐還能吃嗎？有沒有掛？」

對此，有網友幽默回應：「您該不會是戴（發音同DIE）先生吧」、「你有吃過活的鹽水雞唷？我是沒有啦」、「搞不好是寫韓文的韓式炸雞」，也有人表示：「他寫的是310啦，這份很大碗喔」、「欸這個收到真的會怕吧」、「笑死，柯南看太多」。

有內行人指出，包裝袋上的字是寫給外送員的單號後3碼，原PO詢問客服後才得知，「DIE」其實是訂單編號「E1D1E」的後3碼「D1E」，真相曝光後，網友們紛紛刷留言「笑死」。