聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬聖節前收「死亡宣言」？他叫外送袋上有這字 真相曝光網全笑噴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友訂外送，在包裝袋上赫然看到「DIE（死亡）」，以為收到死亡宣言。圖／翻攝自PTT。
一名網友訂外送，在包裝袋上赫然看到「DIE（死亡）」，以為收到死亡宣言。圖／翻攝自PTT

提早來的萬聖節惡整？一名男子表示，自己訂鹽水雞外送，包裝袋上卻寫著「DIE（死亡）」，令他懷疑收到死亡宣言，嚇得問網友這份餐還能吃嗎。不料內行人指出「是寫給外送員的，單號後3碼」，真相曝光引起網友一片爆笑。

PTT男網友昨（25）日以「有沒有在u*er上收到的鹽水雞有死亡宣言的」為題發文，稱自己訂了鹽水雞外送，卻發現包裝袋上用黑筆寫著「DIE（死亡）」。他透露在這家鹽水雞訂過好幾次，第一次遇到這情況，也不確定是店家寫的還是外送員寫的，嚇得PO文詢問「鹽水雞上被寫了個死亡宣言，這份餐還能吃嗎？有沒有掛？」

對此，有網友幽默回應：「您該不會是戴（發音同DIE）先生吧」、「你有吃過活的鹽水雞唷？我是沒有啦」、「搞不好是寫韓文的韓式炸雞」，也有人表示：「他寫的是310啦，這份很大碗喔」、「欸這個收到真的會怕吧」、「笑死，柯南看太多」。

有內行人指出，包裝袋上的字是寫給外送員的單號後3碼，原PO詢問客服後才得知，「DIE」其實是訂單編號「E1D1E」的後3碼「D1E」，真相曝光後，網友們紛紛刷留言「笑死」。

外送員 萬聖節 死亡宣言

延伸閱讀

蝦皮宣布將停止「銀行轉帳服務」 網傻眼：怎麼越活越回去

寫程式高手是你？ 公司送「黃金空白鍵」當獎勵 扯爆價值讓人好羨慕

早餐店好賺嗎？她想創業網反應兩極 內行人曝：這2點是關鍵

太愛這職缺！她「換照片重投履歷」求面試 主管1句話引兩派熱議

相關新聞

咖啡廳「看影片聲音外放」遭批！他反嗆想安靜去圖書館 一席話引網熱議

咖啡廳的客群眾多，有人喜歡到此讀書、做報告，有人約同事、客戶到咖啡廳討論公事，另外則有人只是單純因好友相約或是獨自消遣而來，由於彼此的需求不同，也容易因不同立場引發紛爭。日前便有一名網友發文分享，表示自己在咖啡廳看影片卻被要求聲音不能外放，他當下立刻維護自己權利，「這裡不是K書中心更不是圖書館」，引來廣大網友爭辯。

到超商買咖啡店員1舉動讓他傻眼 眾人直呼「噁心」喊客訴

喝咖啡是不少人一天的活力來源，許多上班族工作前都會到超商買一杯咖啡提提神，不過有一名網友抱怨之前到某家超商買咖啡，結果店員卻將他的咖啡倒進別人的環保杯裡，沒想到下一個動作讓他看了更傻眼，鄉民們看了也直呼「噁心」。

好心花50元買玉蘭花竟只給「一朵」 網怒批：利用善心詐騙

開車在路上，有時會碰到提著花籃，趁著紅燈推銷「玉蘭花」的阿姨，許多民眾感念阿姨們的辛苦，都願意掏錢捧場。然而，近期有網友付錢買了玉蘭花後，發現阿姨居然只給「一朵」，讓他相當傻眼。

他欲買9XL衣服店家卻秒回「穿不下」 網驚他的身高：應該訂做

現代人經常透過網路平台購物，不過購買衣服時，須特別留意店家提供的尺寸是否與自己的身型相符。一名網友在網路平台購買衣服時，向店家提供自己的身高、體重及胸圍，詢問欲購買的尺寸是否適宜，卻被店家秒回「穿不下」，讓他哭笑不得。

迷魂陣困顧客？百貨公司電梯前赫見1物 內行人曝功用

現代人精打細算，常挑每年百貨公司周年慶檔期時間才上門消費，各業者為了抓住顧客拚業績，每年也都努力擠出新花樣。有鄉民發現，高雄某間...

男問台灣娃娃機是不是世界最難夾？ 網：抵制保夾金額太高

台灣也受全球經濟不景氣的影響，許多商家紛紛歇業，店面也難找到商家承租，不過唯獨夾娃娃機如雨後春筍般冒出，承租店面也是一枝獨秀，新北汐止區甚至於有整層都是夾娃娃機，完全不亞於北車地下街的扭蛋機店。有一位網友不免好奇上網想問大家，「台灣的娃娃機是不是世界最難夾？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。