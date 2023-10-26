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台灣特斯拉突襲式降價六萬釀暴動 提早交車車主要求給交代「不甘當韭菜」

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉近期釋出優惠降價訊息。（美聯社）
特斯拉近期釋出優惠降價訊息。（美聯社）

特斯拉車主在臉書社團「TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群」發文抱怨要特斯拉給個交代，因為近期收到突如其來的車子折價六萬優惠訊息，日期是從10月24日至12月30日，無奈他前幾天就已經交車了。

相關文章底下留言更釣出許多特斯拉苦主，很多人也表示十月中或更早之前就已經拿到車了，還有人說他直接哭暈，「只有台灣才這樣」，但也有人認為年底降價一波很正常。

近期不少車主在特斯拉的臉書社團po出收到的優惠訊息，內容是寫10月24日開始會推Model Y Long Rang／Performance第四季現貨車限時禮遇，在這段期間交車，即可獲得六萬元的折扣禮遇，惟最終價格表會在未來48小時內更新。

網友們看到訊息紛紛回覆，「我10/21牽車，滿肚子的OOXX」、「10/19牽的路過」、「10/21簽到」、「通常這樣過幾個月就大改了」、「232萬，比當初降價237.9萬更便宜了，我也變小韭菜」。還有人安慰大家說降六萬真的還好，去年第一批是最慘的，性能版約260、長程版約230，目前仍然是最貴的價錢。

還有人指出，「這故事告訴我們，台特現車太多的時候都會有優惠」、「早買早享受，晚買享折扣」、「降價了，果然」、「都已經年底了，眼看就要折舊一年，降價是正常的」、「車子又不是投資工具，就當作折舊快就好了」，不過也有人說這個優惠最近幾個月一直都有，是10月初才取消，現在只是回歸而已。

但也有網友表示「剛收到通知對於11/1號交車的我，真是有爽到！」、「11/3交車經過」、「六萬可以買不少東西了耶」、「有現賺六萬的感覺」，還有人透露「明年的禮物比較好，通風座椅+氣氛燈」。

此外，有其他網友解釋，特斯拉Q4為了衝全年交付數量180萬台，應該會使出渾身解數，但也有人疑問說，「其他車廠一直漲價沒人說什麼，特斯拉降價反而大家很有意見？」、「Q4還是差啦…台灣市場那麼小，誰管你台灣賣幾台」、「台灣的關稅這麼高有差那幾萬塊嗎？真的覺得車主素質越來越低」、「昨天買的雞蛋今天降了5塊，你也去找雜貨店要交代嗎？」

特斯拉 Tesla

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