麥當勞遊戲區還在？他驚訝「以為都拆光」 網感傷揭真相：淪為擺設

麥當勞兒童遊戲區是很多人的童年回憶，不少孩童會在裡面的球池、溜滑梯玩耍。但自從疫情暫停開放，加上避免兒童受傷爭議，多數麥當勞重新裝修後，都選擇將遊戲區拆除，改建為一般座位區。

一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」發文分享，日前行經一間麥當勞，竟意外發現店內還留有大型遊樂設施，讓他驚訝表示「還以為都拆光了」。

貼文引發熱烈討論，有眼尖網友認出這間麥當勞位於台南中華西路，「目前沒拆但是不能玩，變裝飾」。也有不少人補充，斗六、竹山、頭份交流道等地的麥當勞，也都留有遊戲區，但同樣只供拍照，不開放民眾使用。

許多過來人紛紛表示十分懷念，「小時候超級喜歡玩這個，回憶都不見了很難過」、「時代的眼淚之一」、「小時候去麥當勞最期待的不是垃圾食物，而是可以一直玩都不會膩的城堡啊」、「之前都會跟女兒去玩，非常懷念」、「我一直夢想以後要帶我的小孩去吃麥當勞玩溜滑梯，結果我小孩生了⋯麥當勞卻沒有溜滑梯了」。

不少網友好奇麥當勞關閉遊戲區原因，許多人推測主因是恐龍家長和疫情影響，使麥當勞為適應需求而轉型，「因為那個消防夫妻」、「主要還是疫情後遊樂區就幾乎全關了」、「想經營的客群不再是小朋友，改攻有消費力的上班族族群」、「消防夫婦是主因，但疫情後的消費型態改變、電商平台的崛起、少子化和人口轉移、租金因素都是原因」。