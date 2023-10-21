氣炸！點近千元壽司一開「變成ㄆㄨㄣ」 外送員送餐1舉動惹怒他

民眾為求方便、快速，多會使用外送平台點餐，省下出門購買、排隊等待的時間。日前一名網友使用外送平台點餐，不料在外送員送餐時，他發現對方竟將自己點的壽司餐盒放直的，打開餐盒一看，只見壽司早已亂成一團、東倒西歪，讓他氣得直呼「快一千的餐點來變成ㄆㄨㄣ！我不靠北你要靠北誰？」

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文怒批，當天使用外送平台點了將近1000元的壽司套餐，然而在外送員送餐時卻見對方將壽司餐盒「直放」，待原PO將餐點打開時發現裡頭的壽司不只魚卵噴飛、玉米位移，還有幾個壽司上層的材料跟下層米飯分離，讓人毫無食慾，對此，原PO氣憤表示，不想跑外送可以不用硬接，「維護運送物品的完整性不應該是最基本的職業道德嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛表示真的太誇張，「這是前踏小包俠直的放吧」、「是什麼邏輯會認為這樣正常，是開戰鬥機過彎喔？一看就是亂放，還一堆理由」、「插直的！真的會大抓狂」、「這我拿到也會飆髒話」、「我的壽司送來都是完整的，只有魚卵類的有點跑去別的壽司裡作客，也沒有搞成照片裡這樣，這真的是外送人員的問題」、「連我是外送員，我看到圖也是傻眼」、「這外送員超不專業，差評！」

不過也有網友認為是店家包裝盒的問題，「我覺得店家這樣放也有問題耶，壽司本來就很容易散，應該要想辦法用分格壽司盒」、「店家的外帶盒設計是最大的問題吧，要接外送單盒子設計也不改變」、「餐盒中間如果有放分隔紙板的話插直的也不至於會變這樣」，對此，有部分網友反駁，重點不在包裝而是餐點被放成直的，「店家是放平的給外送員，這個一看就知道被人放成直的」、「重點不是在插直的嗎」。

此外，也有網友建議原PO可以拍照跟客服反映餐損獲得賠償，不過原PO表示，即使跟平台反應也只是退錢而已，但重點並不是退錢，當時肚子正餓，卻無法好好享用餐點，還要餓著肚子想辦法找吃的，不是退錢能就消火。