哪些日本美食根本過譽？ 網點名兩樣小吃：還不如吃台灣的

日本為國人出國旅行的首選地之一，根據觀光局統計，截至今年8月，2023年國人前往日本的人次超過一百萬人。對於許多觀光客而言，除了到各景點探訪，美食更是不可或缺，因此有網友好奇，有哪道日本料理實際吃完會「很失望」？許多網友認為章魚燒、餃子都相當「過譽」。

有網友在PTT發文提到，日本料理多元，如宇都宮餃子，或者是生馬肉等日料在台灣都有一定的討論度。該網友相當好奇，有哪樣是自己去日本之前預設會很好吃，結果吃完卻大為失望的美食。

網友紛紛貢獻了自己的踩雷經驗，包括炸牛排、水果千層、拉麵、可樂餅、炒麵麵包、湯咖哩、蕎麥麵等等，但有許多網友點名吃過章魚燒和餃子後都相當失望，「章魚燒還有餃子，爛透了」、「章魚燒比台灣的難吃」、「章魚燒軟趴趴的」、「餃類好像都不怎樣」、「餃子王將....真的過譽了」、「餃類真的台灣屌打」。

不過也有網友認為日本餃子要挑到好吃的店，且「正宗」的日式章魚燒與台灣的本就有不同，「日本吃餃子請跳過兩大連鎖店，剩下的餃子都比他們好吃」、「日本的章魚燒很好吃啊，台灣的才奇怪根本炸丸子」、「章魚燒，應該說台灣偏硬的口感是調整過的，日本章魚燒本來就是軟的」、「很好笑，說章魚燒的，這跟別國說滷肉飯難吃，他們那的滷肉飯好吃一樣，不過就夜市全部，都調成你們會喜歡吃的口味，先接受了盜版再來嫌正版」。