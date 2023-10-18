快訊

蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

20歲女生裸辭花不到7萬元 76天遊22個城市

太傻？他點開「帳戶異常信」發現是公司釣魚套路 結局超慘要做這1事

哪些日本美食根本過譽？ 網點名兩樣小吃：還不如吃台灣的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為許多日本食物根本沒有外界形容的那麼好吃。圖為東京阿美橫町。 法國新聞社
有網友認為許多日本食物根本沒有外界形容的那麼好吃。圖為東京阿美橫町。 法國新聞社

日本為國人出國旅行的首選地之一，根據觀光局統計，截至今年8月，2023年國人前往日本的人次超過一百萬人。對於許多觀光客而言，除了到各景點探訪，美食更是不可或缺，因此有網友好奇，有哪道日本料理實際吃完會「很失望」？許多網友認為章魚燒、餃子都相當「過譽」。

有網友在PTT發文提到，日本料理多元，如宇都宮餃子，或者是生馬肉等日料在台灣都有一定的討論度。該網友相當好奇，有哪樣是自己去日本之前預設會很好吃，結果吃完卻大為失望的美食。

網友紛紛貢獻了自己的踩雷經驗，包括炸牛排、水果千層、拉麵、可樂餅、炒麵麵包、湯咖哩、蕎麥麵等等，但有許多網友點名吃過章魚燒和餃子後都相當失望，「章魚燒還有餃子，爛透了」、「章魚燒比台灣的難吃」、「章魚燒軟趴趴的」、「餃類好像都不怎樣」、「餃子王將....真的過譽了」、「餃類真的台灣屌打」。

不過也有網友認為日本餃子要挑到好吃的店，且「正宗」的日式章魚燒與台灣的本就有不同，「日本吃餃子請跳過兩大連鎖店，剩下的餃子都比他們好吃」、「日本的章魚燒很好吃啊，台灣的才奇怪根本炸丸子」、「章魚燒，應該說台灣偏硬的口感是調整過的，日本章魚燒本來就是軟的」、「很好笑，說章魚燒的，這跟別國說滷肉飯難吃，他們那的滷肉飯好吃一樣，不過就夜市全部，都調成你們會喜歡吃的口味，先接受了盜版再來嫌正版」。

日本章魚燒被認為是過譽的食物。圖片來源／Ingimage
日本章魚燒被認為是過譽的食物。圖片來源／Ingimage

日本料理 美食

延伸閱讀

用一句話勸退日本旅遊？ 網嘆「去玩後更不想回來了」

看不到遊客！他問「日本四國為何都沒人觀光」 網揭原因：日人都很少去

當地人嗆這城市「全台最難玩」 竟釣出羅百吉回：是你沒門路

阿滴英文有多猛？裸考雅思 3英檢超狂成績出爐

相關新聞

交通、美食、購物統統有！日本自由行不用可惜APP5選

日本自由行不僅距離近、環境好、交通便利，再加上日本的漢字文化更多了幾分親切感。但是如果手機裡多下載幾個實用APP，保證能讓你的日本自由行更加便利，讓旅遊更輕鬆愉快！

2023-2024東京冬季點燈推薦 大井競馬場TOKYO MEGA Illumination登場

說到日本的秋冬觀光，在賞楓的同時，點燈秀也是一大重頭戲之一。有言道日本的萬聖節之後，馬上進入聖誕節，而在大都市內的點燈活動，往往也是渲染日本聖誕節氣氛的璀璨風景。秋冬到日本觀光，賞楓固然重要，同時晚間

鑽石公主號日本開箱！勛章、浴場、香檳早餐必要3體驗

公主遊輪回來了！時隔三年，亞洲復航，首站來到日本，並以橫濱為母港，推出5至19天的系列跨國旅程。想要搶鮮體驗這艘最具日本...

走跳世界／泡湯、賞雪、啖間人蟹　京都、北海道春節極致奢華遊

春節連假，正好適合親友同遊日本、迎接新春。有行旅特別規畫京都、北海道春遊行程，讓旅客泡湯、賞雪、大啖間人蟹，享受極致奢華...

「大阪」只能排第5！日本「都道府縣魅力度」排行出爐

旅遊資源豐富的「日本」，一直是深受台灣旅客喜愛的旅遊目的地。近期日本的「ブランド総合研究所」（品牌總合研究所），針對日本...

泰國平價連鎖飯店插旗北海道函館！還有可愛綿羊陪你睡

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】 小資旅人暢玩北海道函館，住宿又有新選擇了！目前在泰國擁有10棟分館的連鎖飯店品牌「kokotel」，今年9/12起首次插旗日本，地點就選在深受國內外觀光客喜愛的函館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。