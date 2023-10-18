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57年老牌子！他好奇紅葉蛋糕有多厲害？ 眾人大推「這項」是最頂的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇紅葉蛋糕到底有多厲害，眾人皆大推鮮奶油蛋糕，輕盈不膩口。圖擷自紅葉蛋糕官網
有網友好奇紅葉蛋糕到底有多厲害，眾人皆大推鮮奶油蛋糕，輕盈不膩口。圖擷自紅葉蛋糕官網

蛋糕幾乎成為過生日時的必備品項，有網友表示，身邊的朋友推薦老品牌的紅葉蛋糕，很好奇紅葉蛋糕到底是有多厲害，問大家「值得下單試試嗎？」貼文曝光引發熱議，眾人直言「奶油最頂的」。

一名網友在《PTT Gossiping板》以「紅葉蛋糕有多厲害？」為題發文寫道，聽友人說發現租屋處附近有一家紅葉蛋糕，還有提供宅配服務，決定買一個大蛋糕回去嗑，但只知它好像是老品牌了，只在北部有實體店面，到底有多厲害，「值得下單試試嗎？」

貼文曝光引發熱議，不少人留言大推，「奶油最頂的」、「很OK前天才吃，重點在奶油」、「我不是台北人但覺得紅葉好吃耶，奶油很香卻不太膩。但就是有點貴」、「2000元以內蛋糕奶油數一數二的了」、「奶油比較不會膩，目前吃過的奶油覺得最頂，蛋糕體很普通，巧克力蛋糕體有好ㄧ點」、「黑森林很頂」、「少數不膩的奶油，說不好吃的丟名單出來啊」。

但也有另一派人士認為，「很普通的蛋糕，過譽了」、「普的要命，井蛙台北人愛排隊炒作出來的」、「看起來一堆奶油，老人吃回憶的」、「就小時候那種很台式的蛋糕」、「不懂蛋糕的人的保守牌」、「幫長輩過生日的首選，小孩的話不適合」。

根據官網介紹，「全台第一家鮮奶油蛋糕」紅葉蛋糕創立於民國55年，以牛奶提煉的新鮮鮮奶油，內層搭配戚風蛋糕，奶油輕盈不膩、蛋糕口感蓬鬆為特色。店名「紅葉」取自於紅葉少棒，以此名自我警惕，如紅葉少棒般刻苦奮鬥、絕不懈怠。

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