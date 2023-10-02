以前搭高鐵很輕鬆「中秋為何滿到站外？」 網指三關鍵：制度變了

中秋連假剛結束，高鐵台中站內許多人為排上自由座，一路從大廳排隊至站外的消息引起話題。有網友在PTT上表示，他過去搭高鐵時很輕鬆，不解台中站為何會突然出現大排長龍的景象。

原PO指出，他記得過去搭高鐵很輕鬆，就算當日搭車人數較多，也頂多是行李箱沒有位置放，但還不至於太倉促或擁擠。他透露，自己在上周假日就遇到擠不上車，只好排下班車的狀況，加上近日看到高鐵台中站的新聞，被人潮震驚的他好奇詢問「高鐵走錯了哪一步，才搞成今天這樣？」貼文一出，引起網友熱烈討論。

網友指出高鐵票價太便宜，導致搭車人數上升，「太便宜，很久沒漲價了」、「真的票價太便宜，漲到3000就會回歸了」、「老人票半價太便宜，高齡化了」、「以高鐵來說學生票真的便宜」。

現行的高鐵優惠對象廣泛，五折優待票含敬老票、愛心票、兒童票，大學生持有在校學生證正本可享全額票價5折、75折或88折優惠。

關鍵2：停靠站點多

也有網友認為是高鐵停靠站太多，「太多站，然後開放買自由座，還讓學生買票優惠」、「增加北中直達就好！台中、台北是唯二百萬人次/月」、「無用站太多、班次不夠」、「廣設站點就掰了」。

目前高鐵設站有南港站、台北站、板橋站、桃園站、新竹站、苗栗站、台中站、彰化站、雲林站、嘉義站、台南站及左營站等12個車站。

關鍵3：自由座制度調整

另外，高鐵於今年9月1日調整自由座制度，自由座車廂已不再限於10、11、12節，各車次會規畫兩節到八節不等的自由座車廂。

網友表示自由座制度的調整，才是造成人潮最主要的原因，「取消自由座加票價變2倍，乘車品質馬上提升」、「（自由座）一開始是說為了安全不給站，現在是全車廂開放，不知道緊急煞車時會不會有問題」、「取消自由座啊，有票連車廂都要用擠的，才拿到位置是怎樣？」、「限賣自由座，或限制每小時自由座乘客進月台」。