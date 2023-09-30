中秋節烤肉人變少了？網點出「2大致命原因」：真的有感

正逢中秋節三連假，不少人已經相約烤肉、賞月。不過有網友表示，小時候中秋節幾乎等於是烤肉節，家家戶戶都會烤肉，但發現今年「烤味」好像淡了許多，好奇「烤肉文化」是不是已經退流行了，不少人指出「背後原因」。

網友在PTT發文表示，小時候中秋節等於烤肉節，在鄉下家家戶戶幾乎都會烤肉，城市不少騎樓和公園也會有，然後今年發現「烤味淡了許多」，住家旁邊幾條街考肉的比重不到50分之1，好奇「烤肉文化是不是退流行了？還是現代人不愛烤肉？」

此文一出網友馬上推測原因，有2點最多人說，分別是「太麻煩」還有「天氣熱」，「準備和收拾太麻煩，很多人都直接去餐廳烤了」、「吃過一次燒烤店後就不會想自己烤了」、「熱死，氣溫20度時我再來烤」、「去燒烤店就好了，傻了才自己烤」、「麻煩」、「天氣真的熱」、「有感，今年真的烤的人少很多」。

但也有人持不同看法，「整路都在烤欸，你出門走走好嗎？」、「外面一堆好嗎」、「我家附近還是很多」、「鄉下一堆人在烤」、「不烤很好啊，烤肉幾乎都在浪費食物」、「前幾天就聞烤肉味到現在了」、「有三天慢慢烤啊」。