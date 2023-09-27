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名醫PO喜餅照讚「20多年前搶救女嬰」要結婚了 加碼許下1願望暖哭眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
台大婦產科醫師施景中分享日前收到一名20多年前搶救成功的女嬰送來的喜餅，也提到下周將要接生一個與準新娘狀況相當類似的寶寶，希望新嫁娘的喜氣可以帶給寶寶，度過層層難關。 示意圖／ingimage
台大婦產科醫師施景中分享日前收到一名20多年前搶救成功的女嬰送來的喜餅，也提到下周將要接生一個與準新娘狀況相當類似的寶寶，希望新嫁娘的喜氣可以帶給寶寶，度過層層難關。 示意圖／ingimage

台大婦產科醫師施景中經常在臉書上分享許多暖心故事，擄獲不少網友的心。他發文提到，日前有一名20多年前搶救成功的女嬰送他喜餅，捎來喜訊說要結婚了，還提到下周又有一個與準新娘狀況相當類似的寶寶要接生，希望也能跟著度過難關，惹哭眾人。

施景中說，20多年前，自己曾與台大婦產科、新生兒科和外科團隊，通力合作搶救一名女嬰。如今女嬰不僅平安長大，也準備要結婚，還特地送他喜餅。施景中說，下周還有一個類似的寶寶要接生，希望這位新嫁娘帶來的喜氣，可以保佑下周準備出生的寶寶度過層層難關，讓他二三十年後還有機會再收到這寶寶的喜訊。

貼文一出不少網友深受感動，大讚「時光飛逝，好深的緣分」、「恭喜施P阿公，你接生的小孩開枝散葉，幸福」、「看了真的很感動」、「感受到生生不息的延續」、「恭喜！這也有如嫁女兒般的願她幸福久久！說不到您可以等到她的女兒或媳婦兒喔」、「讚嘆啊！你跟送子觀音一定互為好夥伴」。

有網友打氣說「醫學更發展了，小寶貝一定沒問題」、「謝謝施P，女兒18年前由施P接生，今天剛好是18歲生日」、「時光飛逝，當年讓您接生的孩子都長大了，我家的最大的也高二了，謝謝您」。另外有人看到喜餅照片後歪樓「這個餅很好吃」、「淡水的餅，好吃唷」、「施P這盒喜餅吃起來應該更好吃喔！多了一味『幸福的滋味』」。

台大 婦產科 施景中 結婚 喜餅

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