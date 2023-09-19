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逛超市見剖半西瓜出現多個「手指洞」 誇張行徑引網怒批：沒水準

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天到了，民眾喜愛買西瓜回家消暑。圖片來源/ingimage
夏天到了，民眾喜愛買西瓜回家消暑。圖片來源/ingimage

到了夏天，民眾喜愛買西瓜回家消暑，不過一顆西瓜實在太大，對於小家庭而言份量太多，因此許多超市會將西瓜剖半販售，且大多會在外包一層保鮮膜，如此一來，不只能維持新鮮度，也照顧到衛生問題。不過，日前一名網友發布了一張超市西瓜的照片，只見西瓜表面出現一個個疑似被戳出來的小洞，讓他直呼「太沒水準了」。

一名網友在FB社團「我愛全聯-好物老實説」表示，前幾天去全聯買東西，卻看到水果區的西瓜遭人戳了一個個的洞，讓他忍不住拍下來上傳。細看照片，可以發現西瓜的剖面處出現許多凹進去的小洞，深淺不一，像是被戳出來的形狀，加上洞口和手指頭大小差不多，因此原PO認為應是有人刻意為之，實在太沒水準。

網友逛超市發現西瓜竟被戳出一個個小洞。圖片來源「我愛全聯-好物老實説」
網友逛超市發現西瓜竟被戳出一個個小洞。圖片來源「我愛全聯-好物老實説」

貼文一出，網友紛紛表示太沒水準，「這種人到處有，別驚訝，不要以爲只有小孩會這樣，有的大人、長輩也是如此」、「調監視器請他出來負責！沒水準，如果是孩子也很不應該…家長怎麼教的」、「這種人很多啊，小朋友啊，家長又不會制止，只會在那說不要動喔，連去動作都沒有只出張嘴，小朋友還不是繼續在那用」、「不要講小孩，有些人也是，挑個菜不要的用丟的，整格都丟了一輪，有夠誇張」。

也有網友分享自己遇過的類似情況，「昨天去全聯才看到，前面帶著小朋友的家長任由小孩把冷藏蔬果區的商品當玩具玩」、「我有次在家樂福看到一位姨把賣場的無籽葡萄每一袋都拆開來吃，然後也沒買」、「在三重看過小孩在戳，媽媽還不會制止。爸爸假裝要買下，後來又放回去」、「我還看過吐司被打開的」、「我上個月才在餅乾區看到有一包已經被拆封吃掉但還放在原位的盒裝餅」。

西瓜 超市 全聯

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