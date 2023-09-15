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她當場抓包「公司男同事偷拍」 向主管呈報卻被要求：別張揚

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友揭露了公司男同事的偷拍行徑，主管則基於各種考量叫她別張揚。示意圖／ingimage
一名女網友揭露了公司男同事的偷拍行徑，主管則基於各種考量叫她別張揚。示意圖／ingimage

若遇到職場性騷擾偷拍事件，應該要趕緊通報。日前一名女網友表示，她發現公司男同事偷拍女同事的裙底，於是她向公司告發男同事的惡行，並提醒其他部門的女同事，主管卻說「不能把這件事張揚」，最後公司開了勞資會議，解雇了偷拍的男同事，還張貼「性騷擾防治海報」。

一名網友在Dcard發文表示，她某天早上跟女同事一起去茶水間時，發現一名早就已經結婚也有小孩的男同事，蹲著正在拍女同事的裙底，讓她驚訝表示「難道這就是偷拍之狼嗎？」因此她除了馬上找被拍的女同事之外，還決定告發男同事的行為，並把這件事情告訴公司不同部門的女同事，警告他們要小心偷拍之狼。

沒想到事件發生後，主管卻要她不要張揚，因為要保護公司名聲、當事人名譽等等理由，事後公司也招開勞資協議，將偷拍的男同事解僱，並且在公司張貼「性騷擾防治海報」，原PO則道出心聲「滿諷刺的」。

文章曝光後，引發網友評論，「主管是在？？？不要張揚是他也想看是不是」、「其實應該反過來想，為什麼這種垃圾可以被允許傳宗接代」、「妳是在完完全全剛剛好的點出現，雖然同事A的裙底風光被他窺到了，但是救了其他人」、「我公司之前也有個已婚偷拍色狼，他的手法非常狡猾，他每天穿拖鞋上班，然後將迷你攝影機夾在腳趾縫，偷拍女性同仁的裙底，長達兩年時間。後來他因為經常非常靠近女性同仁，不少人覺得可疑舉報他，事情就爆發了，他現在已經被開除，並受到檢察官起訴，然而他對被害人造成的傷害及陰影一直都在，也對公司的氣氛造成了很大的影響」、「超變態的，我們公司就有兩個這樣喜歡偷拍的猥瑣噁男，前陣子一個被抓現行，送警察局了，估計判罰了」。

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