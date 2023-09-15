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YouTuber疑似酒駕！她自稱「只喝2口隔7小時才開車」卻惹眾怒

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊美食YouTuber「小象愛出門」近日到台東旅遊，卻被網友抓包疑似酒駕。圖擷自YouTube
旅遊美食YouTuber「小象愛出門」近日到台東旅遊，卻被網友抓包疑似酒駕。圖擷自YouTube

旅遊美食YouTuber小象愛出門」近日到台東旅遊，卻被網友抓包疑似酒駕，但她回應當時只有喝一、兩口，且時隔七小時才又開車，沒有酒駕問題。網友卻貼出小象過去有關飛行學校的影片，當中提及飛行前八小時不可喝酒，直指小象未遵守規定。

小象近日發布新影片，她與朋友至台東旅遊，吃早餐時遇到阿姨熱情招待啤酒，網友質疑，早餐喝酒後她又繼續開車，恐怕有酒駕疑慮。

小象在社群軟體上發布動態解釋，當天早上九點只喝了一、兩口啤酒，其他人則是一口都沒有喝，事後超過七小時她才又開車，前面的路途都是其他人開車。她也說，自己上飛行課程天天都要酒測，「不會跟你們鬧酒駕，也知道自己酒後什麼時候消，我還真的要好好謝謝那些當偵查隊的網友」。

但Dcard網友對於她的解釋並不買帳，有網友發文翻出醫師指出「酒精至少要六小時才能代謝完畢，甚至要更久，每個人代謝酒精速度不同，當酒精濃度降到一定程度，雖然沒有酒醉感覺，看起來也相當清醒，但神經反應上仍可能尚未恢復到正常狀態」。

小象過去也在飛行訓練影片中提及，在飛行前八小時是不可以喝酒的。安捷飛航訓練中心台東航校也指出，據民航法規定，只要喝一瓶啤酒就會超過飛行酒測標準，許多航空公司是規定飛行前24小時不能喝酒，才能飛行。

其他網友紛紛留言「愛看旅遊性質的我原本有一直看，後來覺得她越來越自大」、「身為一個YouTuber，也算半個公眾人物，本來就會遭受放大鏡嚴格檢視，該做好示範的還是要做好啦，尤其是這種有酒駕疑慮的，畢竟酒駕真的零容忍，其實我覺得她大可以道個歉說下次會注意這樣就好，而不是這麼兇，給人觀感真的不佳」、「越來越自大，真的越來越討厭，難道兩口就不是酒駕嗎？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 小象 台東 YouTuber Dcard

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