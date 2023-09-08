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好市多飲料機壞了！他控賣場不理繼續賣 「等人回來退費」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享到好市多消費的經驗。圖／聯合報系資料照片
網友分享到好市多消費的經驗。圖／聯合報系資料照片

近日有民眾美式賣場好市多消費，期間遇到飲料機故障，然而賣場卻持續販售飲料，直到消費者察覺不對勁，賣場才派員處理，然而賣場主管也未指示暫時停售飲料或在飲料機前貼上故障的字條，只想以水果飲料補償吹哨者，後續也只打算被動等待消費者回來主動要求退費，因此挨轟員工危機處理能力極差。

一名網友在臉書社團爆料公社發文，他近日到台中好市多南屯店消費，他購買了熱狗、飲料套餐，拿著飲料杯去裝飲料時，卻發現檸檬紅茶的顏色不太對，喝起來很像水，換裝可樂卻也出來透明的水，這期間賣場方都沒有主動處理，還要等到消費者不斷反映，才派出一名主管緩解。

然而賣場方並沒有提出解決方案，甚至在發現飲料機壞掉以後，還是持續賣飲料，也沒有在機器上貼故障字條。該網友表示，賣場主管只會道歉，卻沒有任何解決動作，導致部分客人不想等待，連退費都沒有拿到就先離開。

該網友不滿，便向賣場主管抗議，想不到對方卻搬出兩箱水果及飲料，想私下解決這件事，他不解「我們不是想要當吵糖吃的孩子耶！對於其他的客人你們要怎麼處理？你們想過了嗎？」

他說，「最高主管郭先生還是說沒辦法處理，只能說明天要從機台調資料調查，會開會討論，後續也沒辦法保證怎麼處理」。隔日賣場方打來，並表示，已對內部人員教育，並「告知櫃檯人員，如果這兩天那7筆客人有帶發票來，就退費給他們」，他傻眼「怎麼會是等客人來詢問退費，你不公告誰知道能退費？」

其他人則留言「意思就是郭主管也不是能作主的那個人」、「東西沒了不停售，還搞出後面這串客訴」、「Costco有錯在先，但你也有點小題大作」、「就糖漿沒了要換新的，沒糖漿可換就停售，這麼簡單的事為什麼能搞這麼複雜？」

賣場 Costco 好市多

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