花近5萬入住宜蘭五星飯店！衣櫃掛原味內褲、馬通不能沖水讓她氣炸：真丟臉帶家人來

一家人花大錢外出遊玩，無非就是希望可以好好放鬆，而住宿環境是許多旅客會很在意的部分。一名女網友表示，日前全家四代同堂出遊，住進宜蘭頭城的一家五星級飯店，卻接連遇到櫃檯服務人員態度不佳、房內物品沒有補齊、停電、衣櫃掛著前房客的女用內褲等狀況，且向服務生反應後也無法得到立即處理，讓她的出遊興致全沒了。

原PO在臉書社團「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」發文抱怨，指日前帶著家人四代同堂開心出遊，年齡上到87歲、小到5-6歲，一同入住頭城某家五星級飯店，卻是「五星級花費，滿肚子氣」。原PO說，自己跟家人訂了四間房，總共花費49,600元，換算下來平均一間房間要價12,400元，雖然費用不低，實際入住後發現「每一間房都有小狀況，是運氣太好嗎？」。

原PO透露，當初看中該飯店地理位置不錯，不僅靠海邊吹海風，還可以看到龜山島。原PO在出發前一天，考量到颱風快要登陸，致電給飯店櫃檯向詢問當地天氣狀況，以及確認是否有室內停車場可供停泊，卻能明顯感受到服務人員的口氣不耐煩。後來原PO實際抵達飯店櫃檯辦理入住手續時，也發現不只一名服務人員態度不佳。

進房後，原PO先是發現其中一間房間的浴室地板角落有一個白色小蓋子，疑似前一個客人遺留下來的，且房內可供沖泡的咖啡、茶包備品都沒有補齊。接著，原PO又發現另外一間住房半夜會停電，導致電動馬桶沒電無法沖水、房間臭氣熏天。雖然早上向櫃檯反應後有馬上換到新房間供原PO一家人盥洗和收拾行李，但是一進去卻看到打開的衣櫃內有一條女用內褲，不禁崩潰「真的很噁心、沒衛生」。

原PO提到，辦理退房手續時有把內褲問題反應給櫃檯，卻無法立即得到合理的解釋，原因是「飯店人員（房務主管）說他們目前沒有經理主管」。原PO也說「前一晚的吃到飽餐廳的菜色，到了隔天早餐發現菜色78%相似」，直呼「後悔當初沒有先看看評價」、「真心讓人覺得後悔」、「覺得很丟臉帶家人來這裡住宿」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言「好扯啊」、「四間房，每房一萬出頭欸！這種品質真的誇張耶」、「內褲是什麼鬼啦！到底有沒有在整理房間」、「如果一家人開開心心出遊，遇到這種狀況，真的會很掃興」。

不過，也有住過該家飯店的網友分享說，「這飯店我上月曾入住兩日，接觸到的服務人員都很客氣熱心，所住房間的房務人員也都有盡責，沒有房間不潔的情況，除了價位外，我蠻喜歡的，或許是幸運吧」、「我們上個月剛入住沒有遇到這些問題，但明顯的人手不足還有人員對工作的生疏，畢竟新開幕沒很久難免嘛」。