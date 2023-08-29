不只份量不同！麥當勞中薯vs.大薯還有「這1差別」 網驚：根本受害者

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聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞薯條。示意圖。路透
麥當勞薯條。示意圖。路透

麥當勞是源自美國南加州的跨國連鎖速食店，也是全球最大的速食連鎖店，於1984年被引進台灣，其販售的速食餐點像是漢堡、薯條、炸雞、碳酸飲料等深得消費者喜愛。有臉書粉絲專頁分享了一個跟薯條有關的冷知識，讓不少網友聽完驚呼「現在才知道」、「真的很沒用的知識」。

臉書粉絲專頁「就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識」日前提到，「現在才知道麥當勞中薯包裝沒黃線，大薯有黃線，沒用的知識又增加了」，並附上一張小薯、中薯和大薯併排的照片，讓人一眼辨識出其中的包裝差異所在。

貼文一出，許多人激動表示「我也是現在才知道，但份量感覺都一樣」、「但裝起來都沒照片這麼滿」、「薯條受害者」、「大薯包裝倒出來還是中薯的量」、「果然只有盒子不一樣」、「難道我是花了10塊錢買那條黃線嗎？」、「沒關係，有沒有黃線都不影響實際容量」、「要加10元盒子加大嗎？（職業笑容）」、「只有一線之隔，但量都一樣」、「那條黃色曲線是賊笑」、「小時候就知道了，但盒子大小跟薯條多寡不一定成正比」、「我也發現，中薯的紙盒比大薯小喔」。

不過，有網友站出來解釋說「其實有欸！看店員，我之前就看店員發現裝不夠滿又回去塞爆，我平常買大部分也是算滿的，麥當勞其實有公開薯條克數，如果你自己帶磅秤去秤發現低於公開數可以要求他們退費或是補齊」、「日本麥當勞多年前的內規提到，薯條不含包裝：S=74g、M=135g、L=170g；薯條含包裝：S=75g、M=143g、L=181g，現在不知道有沒有變」、「有用的知識：小薯售價40元，總重54.5克，平均1克1.3625元；中薯售價50元，總重97.6克，平均1克1.952元；大薯售價60元，總重123.3克，平均1克2.055元，結論是由每克價位最低的小薯勝出，最貴的則是大薯」。

麥當勞 薯條

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