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館長陳之漢學賴品妤跌倒「加深柯文哲厭女形象？」 鄉民斥：跟國中男生一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅館長陳之漢（中）拍片模仿民進黨立委賴品妤摔倒，誇飾法在地上連翻滾5圈，影片上架後網路熱議。 圖/擷取自臉書粉絲團「飆捍」
網紅館長陳之漢（中）拍片模仿民進黨立委賴品妤摔倒，誇飾法在地上連翻滾5圈，影片上架後網路熱議。 圖/擷取自臉書粉絲團「飆捍」

雲豹能源陷綠金風波，董座賴勁麟請辭，賴勁麟的女兒、民進黨立委賴品妤24日被媒體追訪過程跌倒，怒嗆記者「為什麼要撞人」，網紅館長陳之漢拍片模仿，在地上連翻滾5圈。然而PTT網友卻認為館長此舉恐怕會「敗票」，甚至會加深民眾對館長所支持的民眾黨總統參選人柯文哲厭女形象。

館長24日模仿賴品妤行走時碰倒腳架，接著用誇張的表演方式，在地上連翻5圈，邊翻滾嘴中邊喊「為什麼要推我？哪一台的記者？」

一名網友在PTT發文表示，一般而言，被一堆人近距離貼近，正常女生都會想要躲開，館長卻把賴品妤這件事情拿出來取笑，只會加深柯文哲的厭女形象，進而造成支持度下降的局面，他直呼「阿伯（指柯文哲）可憐」。

其他網友紛紛留言「叫一個女人被一堆男的圍著追就知道感覺了」、「館長是不是綠粉啊，一直敗白色票」、「館長把自己搞得很像臥底」、「誰跟你敗票？越摔票越多」、「公審完A4女後又嘲笑女生被包圍擠倒，恐怖哦」、「不說還以為在表演自己中槍」。

還有人留言「他們去豬哥賴品妤還感覺比較正常」、「不會敗票，更鞏固館長在藍白粉心中的地位」、「這行為和國中男生一樣」、「藍白粉愛死了，敗什麼票」、「館長都40吧，館粉是一群國中男生嗎」、「柯又贏，最頂的柯粉」、「沒有耶，因為罵賴品妤才是主流民意好嗎」。

賴品妤 館長 柯文哲 PTT 2024選舉 2024立委選舉 選民論戰

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