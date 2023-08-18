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妙齡女母胎單身、愛乾淨卻得菜花 醫曝1物共用超危險

駕駛趕上班怒罵男子扶老人過馬路「裝好人」 目擊者曝：罵到資深藝人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友怒罵「禮讓行人」是霸王條款，害他上班遲到。沒想到貼文一出，引發大眾譁然。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
一名網友怒罵「禮讓行人」是霸王條款，害他上班遲到。沒想到貼文一出，引發大眾譁然。圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

汽機車禮讓行人的新制在6月30日上路後，被部分人士質疑「霸王條款」。日前就有位網友發文討拍，痛批「趕上班遇到老人闖紅燈慢慢走，跑出大學生裝好人扶老人，整條馬路都給你們玩就好了」，但文章一出，馬上遭網友反嗆「你也只有等10秒左右，遲到絕對不是因為這幾秒」，還有眼尖網友發現「扶老人走路的疑似資深藝人董至成」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO影片，從畫面中可看到，一位老人在下雨天準備過馬路，身後一名男子擔心老人被車撞，趕緊拿著雨傘攙扶老人，並用手示意要開車的原PO稍等一下，大約過了15秒後，原PO才開車前行。

原PO發文痛批「真的會被汽機車禮讓行人新制氣到，禮讓行人不是這樣用的吧！前幾天趕著上班，遇到一個老人闖紅燈慢慢走，然後又跑出一個像是大學生的裝好人日行一善，整條馬路都給你們玩就好啦！誰家長輩不回去好好孝順，放在路上自己散步，麻煩帶回去好嗎？什麼爛行人、霸王條款，根本妨礙交通、影響他人！害我上班遲到被扣一小時薪水，暑假到了三寶真的特別多，越想越氣！PO上來讓你紅！超想提告的！」

不過文章一出，馬上引發網友譁然，有網友回應「影片4秒的地方，老人家方向是綠燈」、「你開車才闖紅燈吧，而且就算人闖紅燈汽車也要讓」、「是等多久？看影片你等10秒左右，怎麼被你講的你好像等他們通過等了好幾分鐘，你遲到絕對不是只幾秒，而是你本來就遲到了好嗎！」、「看影片是闖紅燈強行過馬路嗎？這樣就不對，很容易害人害己，實屬不智行為！」、「看完留言了嗎？感覺臉很腫」、「早點起床不就不會趕，下雨天開車本來就會更塞，要是前面發生事故你也要罵嗎？還有，你有一天也是長輩，你最好都躲在家都不要出門」、「你這影片也才20秒而已，這20秒導致你遲到，我相信這不會是老人家的問題，你不適合擁有駕照啦」。

還有當事網友回應「我帶我媽去亞東醫院看醫生，過馬路時聽到有開車狂罵三字經，原來就是你喔？你所謂的年輕人，要是我沒記錯的話，就是資深藝人董至成。他協助老人過馬路並沒有影響交通，倒是你刻意剪掉行車記錄器罵髒話的部分，還真會保護自己，有本事把影片完整拿上來，讓人家有機會告你公然侮辱」。

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行車記錄器 公然侮辱 董至成 行人地獄

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