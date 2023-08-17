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出軌許姓處長已主動請辭 群創證實「給員工的一封信」內文曝光

他指「賣眼鏡是暴利」殺價被闆娘怒趕出店 網不挺：像奧客

聯合新聞網／ 綜合報導
家長帶著孩子在眼鏡行向老闆殺價，卻被老闆娘批評「奧客」，甚至直接將客人從店內趕出去。示意圖／ingimage
家長帶著孩子在眼鏡行向老闆殺價，卻被老闆娘批評「奧客」，甚至直接將客人從店內趕出去。示意圖／ingimage

有些民眾在買東西時，習慣向老闆殺價，想以更優惠的價格換取所購買的物品。有網友在「匿名公社」分享，某日他帶小孩去配眼鏡時，看到老闆報的價格，便主動詢問可否殺價，之後卻被闆娘拒絕並趕出店。原PO氣得發文表示「有夠黑心」，不過未獲網友支持，反倒被批評「根本是奧客」。

原PO指出，自己近日帶孩子去眼鏡行配眼鏡，老闆向他表示定價為1850元，折扣後為1110元，加上1200元的濾藍光鏡片，整副眼鏡總價為2310元。他說明，他在看到價格後立刻向老闆殺價，詢問可否再便宜310元，對方卻一臉難色。

原PO透露，當下他向老闆說明，每個人都認為賣眼鏡是暴利，因同樣的鏡框在購物網站上只要299、399元，即便眼鏡行已有將鏡框折扣，仍比其他地方貴上許多。他補充，自己明白開店要管銷費用，因此也向對方強調會多介紹好友光顧，並表示310元已足夠讓全家吃一餐，不斷的向老闆殺價。

不過，就在原PO和老闆殺價的同時，老闆娘卻直指原PO是奧客。原PO說明，老闆娘在批評完後，還直接將他從店內趕出去，讓他十分生氣。他氣的發文控訴，「殺310元還好吧？眼鏡店還賺這麼多誒，真是有夠黑心的。」

許多網友表示自己無法認同原PO觀點，並直言原PO就是奧客，「都已經折扣給你了，還要殺價，拿專業的技術跟蝦皮比，你是不是搞錯重點？」、「奧客」、「房租、水電、人員開銷都不用算嗎？所以你去工作，老闆也不用給你薪水，因為他要便宜給客人？」、「都給優惠了，還殺價…」。

也有網友認為與老闆談價錢是合理的行為，但建議原PO殺價時的用詞應再委婉一點，「談價錢本就是買賣一環！理性溝通就好，版主用的方式再委婉些，結果或許不同。沒什麼賺多賺少，就立場不同」、「眼鏡行利潤很高，這不是新聞了呀。如果口氣很好的講價，我支持消費者！」、「你必須算一個人平均多久才會換一次眼鏡，就算他暴利，以賣同一個人來說他要隔了2、3年才賺到一副…」、「老闆應該要開高價，讓你殺到4500成交～你開心老闆也開心」。

奧客 價錢

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