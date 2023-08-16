自助餐3菜1肉150元 老闆娘嗆「這句話」他當場走人：我不要了

上班族因為工作忙碌，三餐都以外食為主，而自助餐店可依個人喜好夾菜，是不少人的選擇，然而價格不透明的問題，也不時引發消費者不滿。有網友分享近日在自助餐店消費的經驗，表示夾3菜1肉被算150元，當他質疑價格時，老闆娘的回覆讓原PO傻眼，並當場走人。

一名網友在Dcard發文，表示自己近日去自助餐店買飯，苦瓜、青椒各放便當盒一格的量，高麗菜放便當盒兩格的量。主菜部分，原PO夾了宮保雞丁，並根據過往經驗，夾了價格落在40、50元的量。

結帳時，自助餐店的員工報了150元，原PO質疑價格，對方則說「不然給老闆娘算」，沒想到老闆娘接手後看了一下便當，說了一句「我算會更貴哦」，原PO愣了一下便說「那我不要了」。他回憶當時轉頭離開後，有聽到老闆娘跟其他顧客說到因為最近菜價上漲所以會比較貴，「但我真的覺得貴的太離譜了」，原PO並表示，後來去另一家自助餐店，價格就較正常。

不少網友看到原PO的經驗後，紛紛批評老闆娘的發言令人不悅，「聽到那句『我算更貴』真的會讓人很不爽，那不就表示妳家自助餐估價沒啥標準、因人而異」、「聽到這句話，這家再也不去+1」、「『我算會更貴』這句真的很白目，到底會不會做生意啊，大可以算你便宜一點，搞不好你下次還會來，算便宜幾十塊也不會少賺好嗎」、「聽到這種說法會傻眼爆，什麼叫『會更貴』，一間店賣東西價錢不透明，還直接在客人面前坐地起價，真的會笑死」。也有網友大讚原PO，「佩服你，做了我不敢做的事！」、「很勇猛，敢於拒絕不合理的事！如果是我，我可能也是傻眼然後默默付錢」。