快訊

中職／林子偉月薪破百萬！總額3100萬複數年約加盟桃猿

涉貪、性招待下場慘了！台南經發局前局長陳凱凌判決出爐

台鐵冷知識！快快還慢慢？員工曝買票被問「5字訣」有原因

自助餐3菜1肉150元 老闆娘嗆「這句話」他當場走人：我不要了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到自助餐店買便當時，認為店家算的價格太貴，老闆娘則說是因為最近菜價上漲。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友到自助餐店買便當時，認為店家算的價格太貴，老闆娘則說是因為最近菜價上漲。情境示意圖。圖／聯合報系資料照片

上班族因為工作忙碌，三餐都以外食為主，而自助餐店可依個人喜好夾菜，是不少人的選擇，然而價格不透明的問題，也不時引發消費者不滿。有網友分享近日在自助餐店消費的經驗，表示夾3菜1肉被算150元，當他質疑價格時，老闆娘的回覆讓原PO傻眼，並當場走人。

一名網友在Dcard發文，表示自己近日去自助餐店買飯，苦瓜、青椒各放便當盒一格的量，高麗菜放便當盒兩格的量。主菜部分，原PO夾了宮保雞丁，並根據過往經驗，夾了價格落在40、50元的量。

結帳時，自助餐店的員工報了150元，原PO質疑價格，對方則說「不然給老闆娘算」，沒想到老闆娘接手後看了一下便當，說了一句「我算會更貴哦」，原PO愣了一下便說「那我不要了」。他回憶當時轉頭離開後，有聽到老闆娘跟其他顧客說到因為最近菜價上漲所以會比較貴，「但我真的覺得貴的太離譜了」，原PO並表示，後來去另一家自助餐店，價格就較正常。

不少網友看到原PO的經驗後，紛紛批評老闆娘的發言令人不悅，「聽到那句『我算更貴』真的會讓人很不爽，那不就表示妳家自助餐估價沒啥標準、因人而異」、「聽到這句話，這家再也不去+1」、「『我算會更貴』這句真的很白目，到底會不會做生意啊，大可以算你便宜一點，搞不好你下次還會來，算便宜幾十塊也不會少賺好嗎」、「聽到這種說法會傻眼爆，什麼叫『會更貴』，一間店賣東西價錢不透明，還直接在客人面前坐地起價，真的會笑死」。也有網友大讚原PO，「佩服你，做了我不敢做的事！」、「很勇猛，敢於拒絕不合理的事！如果是我，我可能也是傻眼然後默默付錢」。

自助餐店 老闆娘 便當 菜價 價錢 上班族 外食

延伸閱讀

引狼入室！偷女友媽內衣褲坐客廳壞壞 噁男被抓包反嗆：進台積電就娶你

「百元鈔」正面是國父 背面印的那棟建築物是那裡？網友揭真相

相關新聞

自助餐3菜1肉150元 老闆娘嗆「這句話」他當場走人：我不要了

上班族因為工作忙碌，三餐都以外食為主，而自助餐店可依個人喜好夾菜，是不少人的選擇，然而價格不透明的問題，也不時引發消費者不滿。有網友分享近日在自助餐店消費的經驗，表示夾3菜1肉被算150元，當他質疑價格時，老闆娘的回覆讓原PO傻眼，並當場走人。...

「百元鈔」正面是國父 背面印的那棟建築物是那裡？網友揭真相

很多人都知道中華民國的百元鈔票正面是國父孫中山先生，但是百元鈔票背面印的那棟建築物是那裡？可能就有很多人不知道了。日前有一名網友發文表示，確實很多人不知「百元鈔」上所印製的建築物在哪？意外引發網友共鳴，直呼「還真不知道」。

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

近年來夏天氣溫動輒35、36度，有時甚至逼近40度，一旦冷氣壞掉簡直要命，加上夏天是維修師傅的旺季，報修後也要熱好幾天才能解脫。一名電器行老闆娘分享秘訣，「一招」擺脫傻傻排隊等到天荒地老的窘境，讓網友大呼「學到了」！

問台灣曇花一現的短命連鎖店？ 網友點名「這2家」：莫名被黑掉

台灣美食連鎖店、手搖飲店林立，吸引民眾不惜耗費大量時間，也要排隊品嘗。有網友發文指出，各式美食、飲料店擴展迅速，曾經一度到處都看得到分店，但有些店家沒多久就消失了，好奇問「台灣最曇花一現的連鎖店是哪一個？」，貼文曝光，眾人點名「清玉、一芳」最冤，「莫名被黑掉」。

吃到飽見這物心想「隨便吃都回本」 網友搖頭：成本超低

說起吃到飽，你認為吃什麼才回本呢？近日有網友發文表示，連鎖速食店販賣的雞塊並不便宜，認為去吃吃到飽時，光吃雞塊隨便都能回本，疑惑「為什麼有些吃到飽敢放雞塊啊？」鄉民則解答，雞塊成本非常低，和速食店的定

沒落？台灣老顧客嘆不常光顧 85度C卻靠1優勢在美國紅了

連鎖咖啡店85度C除了提供飲料外，還有販賣蛋糕加上內用區，可說是許多台灣人消磨時間的選項之一。不過有網友表示，近期台灣許多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦