問台灣曇花一現的短命連鎖店？ 網友點名「這2家」：莫名被黑掉

台灣美食連鎖店、手搖飲店林立，吸引民眾不惜耗費大量時間，也要排隊品嘗。有網友發文指出，各式美食、飲料店擴展迅速，曾經一度到處都看得到分店，但有些店家沒多久就消失了，好奇問「台灣最曇花一現的連鎖店是哪一個？」，貼文曝光，眾人點名「清玉、一芳」最冤，「莫名被黑掉」。

一名網友在《PTT Gossiping版》發文寫道，台灣各式美食、飲料連鎖店林立，例如上海烤饅頭、葡式蛋塔、清玉、鮮芋仙，曾經一度到處都看得到分店，但有些店家沒多久卻又消失，更迭頻繁，「最新的就廖老大吧，還搭上超導的話題」，不禁好奇問大家「台灣最曇花一現的連鎖店是哪一個？」

貼文引發熱議，眾人紛紛點名「清玉、一芳」兩家曾紅極一時的知名連鎖店，「清玉莫名被黑掉」、「最可憐的是清玉，一個黃金比例讓店倒光」，「清玉明明不錯喝，那時候就有智障帶風向很甜笑死」、「清玉是得罪媒體，加盟店沒管理好，媒體就開始用一杯相當10幾顆方糖去攻擊」。

至於「一芳」，有網友感嘆「一芳就真的死透了」、「當初一芳的水果茶多夯阿，客戶都指定要請他們喝」、「一芳最冤吧 被XX班搞到倒」。