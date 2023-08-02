日本導盲磚設計超專業網笑「拖行李變夢魘」 大酸：台灣路上沒坑就偷笑

你曾仔細觀察過街上的導盲磚嗎？一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出兩張圖，分別展現日本和台灣在鋪設導盲磚時的不同之處，考慮到視障者行走上的安全，日本獨有的巧思隨即掀起網友熱議，大讚「日本導盲磚超級專業，專業到一堆人拖行李箱是夢魘」。

「台灣的導盲磚VS日本的導盲磚」，原PO曬出兩張圖，只見上方日本導盲磚遇到與人孔蓋重疊的情況時，會特別量身訂製一段壓在上面；相較之下，台灣導盲磚若遇上路障，不僅不會繞道鋪磚，路上的坑洞更可能讓使用者身處險境。

台灣導盲磚若遇上路障，不僅不會繞道鋪磚，路上的坑洞更可能讓使用者身處險境。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

貼文一出，網友們紛紛表示，「台灣路上沒坑就偷笑了」、「什麼時候路平、燈亮、水溝通變成一種奢望」、「台灣紅線都會轉彎了」、「台灣很多地方連人行道都沒有了，還期待導盲磚？」、「車子都停在車道上了，不要說人了，連車都沒法走」、「台灣的導盲磚只是應付用的」、「台灣政府：盲人是不會看黃色的標線走喔」。

不過，網友也認為，台灣對身障人士的路權本就不友善，「台灣的是導亡磚」、「導盲磚撞電箱、撞樓梯、沒路的都是常有的事」、「台灣無障礙設施是給明眼人驗收用，真正使用者仍然非常有障礙」、「台灣的導盲磚本來就都很隨意」、「台灣的導盲磚上是有停大量機車的喔！哈」、「台灣對於身障人士的設計本來就是敷衍了事，能夠交差就好」。