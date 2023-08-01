他上包養網赫見天菜！一問僅高中秒滅火 女方吐「6字」讓人傻了

現代人生活步調快速，甚至常因工作關係漸漸喪失認識異性的機會，此時有些人可能決定另尋方法滿足慾望。一位男網友分享，在包養網上遇見一名讓人眼睛為之一亮的天菜，但細問才知對方仍是就讀高中的未成年少女，馬上打消包養念頭，殊不知女方事後態度讓男網友大嘆無奈。

一名男網友在Dcard發文大吐苦水，他表示在包養網上遇見一名讓人眼睛為之一亮的天菜，雖然女子外貌出眾並相約見面，但仍讓原PO內心冒出 違和感【違和感】源自日文，指無法融入的、不協調的、不搭配的意思。 ，當場追問才知道對方仍是就讀高中的未成年少女，讓原PO高漲的慾火瞬間熄滅。

原PO坦言，自己還不想因為染指未成年少女而斷送人生，在送女高中生返家途中，對方甚至不斷試圖「成立交易」，頻頻勸誘「還好」、「這沒什麼」。原PO表示自己並非正義之士，但遇上未成年少女隱瞞身分，仍讓他大嘆無奈。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，「理智沒被小頭控制就好」、「第一次看到理智的男人」、「她說的『這沒什麼啦』是對她來說沒什麼，出事是你有事不是她」、「並不是每個高中生都這樣好不好？」、「偏差行為哪個年代都有，跟現代高中生什麼關係？」、「還好你及時跳車了，不然對方真要告你是告得成的」。