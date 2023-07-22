被偷窺？他搭捷運遇「1行為」超惱人 過來人推解方：再也不擔心

許多通勤族習慣搭捷運上下班，但若在過程中發現「惱人行為」，恐會影響一整天的心情。近日，一名網友抱怨捷運上「1行為」讓他相當看不慣，那就是路人常會偷看他的手機螢幕，讓他覺得相當不舒服，甚至有種隱私被窺探的感覺。貼文掀起討論，過來人也提出解方。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文，經他觀察發現，搭捷運時常有人會「死命盯著別人的手機」，令他感到不太舒服。原PO在文中分享經驗，一日他在捷運上用LINE跟朋友聊天，期間一直感受到一股詭異的視線，這才發現原來是隔壁的乘客猛盯著他的手機看，直到兩人對眼後，該乘客才將視線移開，讓原PO相當尷尬。

搭捷運時對陌生人萌發好奇心，甚至一直盯著別人的手機螢幕瞧，這種不尊重對方的行為讓原PO非常不解，更忍不住吐槽，「到底有多愛窺探別人隱私」。

貼文曝光後掀起討論，許多網友也對這類情況很無奈，「有遇過耶，有一次搭捷運我在看影片，結果左右兩側的一起伸頭湊過來看！搞得像我們三個人認識一樣…」、「很多這種沒禮貌的人，有些人跟她對眼也沒在怕的！」、「這種真的吃飽很閒，老愛看別人手機螢幕，到底有什麼好看的」，也有人出面緩頰，「有些人就無聊而已，不是真的愛看」、「有時我會偷瞄一邊低頭走路不看路的低頭族，到底在滑什麼」。

部分網友則建議原PO，若不喜歡被他人看到手機螢幕，可改用手機專用的「防偷窺保護貼」，「建議可以貼防偷窺的保護貼，這樣人家完全看不到」、「還好我都用防窺貼，旁邊人看不到」、「換大螢幕手機，我就改防窺貼了」、「我公司同事很愛偷看，還好後來裝防偷窺保護貼了」。