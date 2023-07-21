她嫌「半小時70元」停車費太貴 網點名這一地更誇張

你停過最貴的停車費是多少？有一名女網友日前到一處停車場停車時，竟然看到招牌寫著大大的「半小時70元」，讓她相當驚訝，好奇地問「這是最貴的停車費嗎？」沒想到有不少人點名九份更貴。

從原PO在PTT貼出的照片看到，在一處停車場入口的看板寫著大大的「70元」，下面再註明「半小時」，意即停車半小時要收費70元，原PO說這是在台北市永康街的停車場看到的，收費之高讓她非常訝異，「70元在台北市區很常見了，竟然還是半小時，每小140算最貴的停車費嗎？」

貼文引來不少討論，「一小時140真的好貴」、「敢這樣開的地方不是貴，是有沒有位」、「北市公有停車場收費上限是150/時」、「大安區遇過半小時80的」、「違停最貴」、「中壢前站也有半小時60的…根本就是吸血」、「之前停過半小時一百的」、「不如被拖走」、「101附近停車的也很貴，停車吃頓飯，回來停車費就200了（大概一個半鐘頭）」、「士林夜市有一小時150的」。

其中還有人直接點名九份最貴，「九份很貴」、「九份老街那還有一小時200的大雷」、「九份那邊有200一小時，超級貴」、「去過九份就知道了」、「九份一小時200也太誇張」。