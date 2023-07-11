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太不舒服！台旅客赴日咖啡廳「洗手台狂嘔」 店家怒趕人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子近日帶著孩子到東京咖啡廳消費，因身體不適不小心在廁所洗手台嘔吐，店家得知後要求自行清理，並馬上付錢離開，讓她感到不悅。 示意圖／ingimage
一名女子近日帶著孩子到東京咖啡廳消費，因身體不適不小心在廁所洗手台嘔吐，店家得知後要求自行清理，並馬上付錢離開，讓她感到不悅。 示意圖／ingimage

一名女子近日帶著孩子到東京咖啡廳消費，因身體不適不小心在廁所洗手台嘔吐，店家得知後要求自行清理，並馬上付錢離開，讓她感到不悅。對此，網友們不買帳，認為吐在馬桶是基本常識，女子不應該情緒勒索

根據《東森新聞》指出，這名媽媽在咖啡廳廁所嘔吐，當下已經快要昏倒，店家發現後，卻馬上質問她是不是吐在洗手台，女子雖馬上承認並道歉，但店家仍拿出手套跟垃圾袋要求自行清理，並請她們馬上結帳離開，強硬態度令女子無法接受。對此，網友在PTT發表看法，「最近白飯事件學生和商家各有支持者，這件事各位怎麼看呢？吐在馬桶就沒事啦！」

底下留言大多表示，「重點是始作俑者連清理都沒有，不然店家怎會馬上殺出來」、「弄髒洗手台也不順手清乾淨，還好意思討拍」、「不會吐在馬桶嗎」、「繼續情勒啊，以為每個人都吃這套喔」、「裝沒事離開，下個客人看到才覺得噁吧」、「就算在台灣，吐在洗手台也會被公幹的」、「都是別人的錯，怎麼不想想自己」、「洗手台一般下面的水管是U型的，嘔吐物會沉在下面，要拆開來才清得乾淨，這不是把檯面沖乾淨就完了的事情，是根本不該吐在洗手台」。

也有網友緩頰說道，想吐有時候控制不住，可能來不及衝到馬桶，且店家做法確實讓人不舒服，但女子既然吐了，還是要自行清理比較好。

PTT 咖啡廳 情緒勒索

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