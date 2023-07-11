白飯之亂誰是最大輸家？網：店家受傷、北科大變成笑話

台北科大資財營近三十位學生日前到大道創意料理熱炒店聚餐，因為白飯不夠吃，店家拒絕補飯，學生怒刷一星評價，老闆向媒體爆料掀起「白飯之亂」。學生事後到店裡道歉拍照和解，事情原本應該告一段落，但先有學生怒稱被學校逼道歉，後有資財營總召發出新影片澄清，「白飯之亂」一時還看不到盡頭。

白飯之亂炎上，ptt網友也熱議「白飯事件最大的輸家是誰？」原po表示，他認為店家絕對是最大輸家。「有誰會考慮去一家白飯可能會不夠吃的熱炒店？難道今天學生點到破萬，飯就突然夠了嗎？如果是宴請朋友，一下飯不夠，一下菜沒了，多沒有面子？」

不少網友認為店家損失最大，「店家而已吧！學生又沒差」、「店家無誤，次輸的是北科大老師」、「學生還真的過了就過了，但店家還要開店」、「北科和店家，學生超閒，鬧這個根本沒差」、「學生只要沒被具名報出來，畢業後根本沒差，但店家會被一些人記得就是了」、「當然店家，至少我個人完全不想去」。

也有人認為學校受傷很重，「輸最多的就是摻一腳下去打自家學生的北科」、「北科大校方吧！本來學生的事而已，自己出來當笑話」、「總召自爆全名，是學生中最大輸家」、「店家風頭一過大家都忘了店名，但是北科大會一直被笑是飯桶大學」。

也有人有不同看法，「老實說這種店本來主要客源就不是學生」、「熱炒店也不缺他一家啊」、「店家、學生、學校三方都是輸家」、「白飯啊！只有白飯受傷的世界」、「店家賺到點擊率了，也上了熱搜，這可遇不可求」。