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阿堂鹹粥漲價被批 鼎泰豐、周氏蝦捲價高卻沒事？他指「四字關鍵」

聯合新聞網／ 綜合報導
阿堂鹹粥漲價惹議，網路作家分析原因。圖／本報資料照
阿堂鹹粥漲價惹議，網路作家分析原因。圖／本報資料照

名店「阿堂鹹粥」近期因調整點餐方式，使原本一碗260元的魚肚粥，變相漲價至300元，引起網友熱議。日前，作家「我是小生」於FB發文指出，許多美食同樣價格昂貴，但阿堂鹹粥卻被網友批評，原因在於是否有清楚的「品牌願景」

我是小生表示，現在在「阿堂鹹粥」若要吃到一碗魚肚粥，需先單點一碗180元的綜合粥，再額外點120元的魚肚，變相將原本260元的魚肚粥漲價至300元。他認為，過去阿堂鹹粥曾因虱目魚漲價而調漲價錢，從180元飆漲至260元，被許多網友痛罵，因此能理解店家將虱目魚與鹹粥分開計算，避免未來虱目魚再次漲價，影響魚肚粥價格，而再次被網友指責。

鼎泰豐炒飯260，拉麵一碗超過300大有人在，《阿堂鹹粥》真的不值得一碗300元嗎？」我是小生接著舉例，現在《周氏蝦捲》進駐各大百貨，有官方網站，並附有冷凍配送。儘管兩條蝦捲為90元，較其他蝦捲多35元，但因店家成功塑造其「品牌願景」，因此大部分民眾會認為其價格合理，「這些都是周氏蝦捲給消費者認識自己、記住自己、甚至認同自己的消費體驗。」

「文章牛肉湯的願景淺顯易懂，他們就是要做牛肉湯的標準。不見得要成為每個人心中的第一，但是要當每個人心中的標準」我是小生補充，《文章牛肉湯》也是同樣成功的例子，店家不只讓顧客了解牛肉湯製作過程與吃法，還樹立《牛肉湯文化》的標準。

不少網友也於我是小生的貼文底下表示認同，「這篇應該所有餐飲業者都應該要來看看」、「林聰明真的是名店行銷的典範」、「如果阿堂用餐環境及服務態度和鼎泰豐一樣，這個價錢我就能接受。」

餐飲業 牛肉湯 阿堂鹹粥 鼎泰豐

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