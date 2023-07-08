「阿堂鹹粥」從130元漲到300元！她貼2008年價目表嘆：以前小吃就是小吃

台南「阿堂鹹粥」在去（2023）年9月連漲兩次，虱目魚粥漲價到260元，近日有網友發現改成套餐點法，沒有虱目魚粥的品項，變成得點一碗180元的綜合粥，外加120元的魚肚或魚皮，等於總共得花300元。一位旅遊部落客有感而發，貼出阿堂鹹粥從2008年到現在的價格，表示「懷念往日時光」。

臉書粉專《小不點看世界•Paine世界旅遊趣》發文列出阿堂鹹粥的價目時間軌跡，十五年前的2008年，鹹粥70元，魚肚或魚皮60元，等於若想吃一碗魚肚鹹粥花費為130元；再三年後的2011年，鹹粥變為90元，魚皮鹹粥跟魚肚鹹粥變成了組合，一碗120元；2023年改為套餐點法，鹹粥180元加上魚皮或者魚肚120元，共需花費300元。經過了15年，從130元到300元，漲幅170元，旅遊部落客表示有聽說虱目魚價格漲得非常誇張，但不太清楚是多少倍數，「我，只是懷念，以前小吃就是小吃」。

網友看到後，紛紛熱議「小吃的定義不一樣了」、「還好我根本不敢吃虱目魚」、「太貴了，新鮮好吃價位沒那麼高的店家很多」、「虱目魚真的變很貴，我記得以前虱目魚整尾才七八十塊，兩塊虱目魚肚才100元，現在直接一片新鮮要一百了」，也有同業業者跳出來表示「2008年的時候，一樣的中央漁市無刺冷藏冰鮮虱目魚肚一包是470元，一包10片裝，一片47元。2023年一月份一樣東西單價是一包800-1000元」、「真的要體諒那些還存在的小吃店、小吃攤，他們都含淚苦撐」。