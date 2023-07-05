阿堂鹹粥「漲到300元」 網批評：漲幅太誇張無法接受！

阿堂鹹粥在去年9月連漲兩次，虱目魚粥從180元漲價到260元，當時成為網友熱議話題。不過日前又有人發現，虱目魚肚粥從菜單上不見了，一問之下才發現，現在得點一碗180元的綜合粥，外加120元的魚肚，總共得花300元，才能點到知名的「虱目魚肚鹹粥」，讓他直呼「無法接受，再見了！阿堂鹹粥」。

一名網友在PTT發文表示，他原本想去阿堂鹹粥吃260元的魚皮粥，但拿到菜單發現怪怪的，怎麼「魚皮粥」、「魚肚粥」這幾款最貴的餐點都拿掉了，問店員後才知道，現在變成要點一碗180元的綜合粥，加上120元的魚肚，總共是300元。

原PO指出，他一開始還不懂這樣的操作手法，後來結帳就明白了，他推測店家「怕寫價錢300元會太難看」，後來他回家發現之前綜合粥是160元，等於變相漲價粥底錢，再跟客人收材料費120元，得花到300元才能吃到以前的魚皮粥跟魚肚粥，讓他直呼「雖然店員服務態度親切，但是漲價頻率跟幅度已經無法接受了，再見了！阿堂鹹粥」。

對此，有網友批評「不要吃就好！這種賺錢手段太誇張」、「不然就去吃別間，虱目魚和米有那麼貴嗎？他這個漲價方法太噁心了吧」、「會不會300元現在不吃，以後變成400元了？」、「一碗粥居然要300元？」、「自己帶稀飯，去單點魚肚，還要我教嗎？」、「就是一堆人去才漲價？南部不是都追求CP值嗎？為何這間店可以生存」、「我家巷口比這好吃多了，是因為一堆觀光客買單嗎？應該要開發票吧！鹹粥這種平民小吃可以賣到300元也是奇蹟了」、「老闆敢漲價，代表有人願意買單，之前漲價也一堆人喊要抵制，還不是照樣客滿？」、「這招很聰明，拆開來加價看起來就沒有很貴了」、「2010年魚皮粥是賣120元，賣個粥也像股票一樣，真的是很厲害，花300元居然吃路邊攤」。