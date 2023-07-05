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麥當勞洗手乳「有薯條香」？ 他超愛：賣五百也會買

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，每次用麥當勞的洗手乳，洗完手都滑滑的，而且有薯條的香味。圖擷自Dcard
網友表示，每次用麥當勞的洗手乳，洗完手都滑滑的，而且有薯條的香味。圖擷自Dcard

麥當勞最香的不是漢堡？近日有網友在Dcard「麥當勞為什麼不賣洗手乳？」為題發文，表示自己非常喜歡他們家的洗手乳香味，有薯條的味道，就算一罐賣五百也會買，貼文一出，也吸引不少留言討論。

原PO表示，每次用麥當勞的洗手乳，洗完手都滑滑的，而且有薯條的香味，讓他非常喜歡，好奇是什麼品牌，只知道是除菌專用，「就算一罐賣我五百我也會買，成大醫院也是用同款，不知道是不是跟麥當勞買的」。

對此，網友們表示，「我終於找到同好了，最愛去麥當勞洗手」、「我同學直接拿瓶子去裝，我是說我同學」、「我跟我妹前幾天才討論過耶，超喜歡，從小就好愛」、「記得蠻多連鎖餐飲業都是用這個廠商的」。不過也有人不認同，「有薯條的味道，我以為是在諷刺洗完跟沒洗一樣」、「我真的覺得麥當勞的洗手乳味道超化學」、「只有我覺得超臭嗎」、「有一次吃滿福堡咬一口，滿嘴麥當勞洗手乳味道，超可怕」、「很廉價的味道，無法接受」。

此外，有網友幫原PO找牌子，不過說法不盡相同，「藝康消毒公司」、「去查克菌寧洗手乳就有了，醫院都用這種的，之前就有發現跟麥當勞的一樣」、「凱易牌抗菌洗手液 + 醫強洗淨夜」。還有前麥當勞員工現身回應，真的曾經被客人問過洗手乳是什麼牌子的，但跑去問值班經理，對方也說不知道。

麥當勞 Dcard 成大醫院 餐飲業

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