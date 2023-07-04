孕婦拿剪刀寶寶會兔唇、吃芒果會黃疸？網友分享長輩的奇葩懷孕禁忌

有些長輩出於好意，會提醒孕婦什麼該做，什麼不該做，但部分未經科學證實的錯誤觀念總令人啼笑皆非。一名準媽媽分享自己聽過的有趣「懷孕禁忌」，引發不少女網友共鳴。

網友在Dcard發文分享，自己已懷孕38周，幾個月來聽過無數身邊長輩的千叮萬囑，公公更曾經說過「懷孕不要吃冰，等小孩50歲會得糖尿病」，令原po哭笑不得。

貼文一出，網友也蓋起「懷孕禁忌樓」：「不能拿剪刀，小孩會兔唇」、「床不能移動，房間不能施工」、「換床單要看農民曆」、「吃芒果小孩會黃疸」、「不能吃醬油，小孩會變黑」、「婆婆說喝咖啡會變過動兒」、「不能蹲下，小孩會生出來」、「不能參加婚禮，會煞到寶寶」、「不能拍、捶肩膀，小孩會流掉」、「不能吃冰吃辣，對小孩氣管不好」、「出門要看黃曆」。

面對千奇百怪的禁忌，有人選擇笑笑回應長輩，也有人受不了回嘴：「小孩是在子宮裡面，不是在腸胃裡好嗎」，或是拿出醫師的說法讓長輩啞口無言，「有些陋習不必遵循其實，想吃什麼都吃，記得坐月子也能洗頭，還有打無痛並不會影響到小孩」。原po則說，和長輩正面衝突沒意義，就默默避開別在他們面前做忌諱的事情就好。