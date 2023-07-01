超商點特大杯少冰咖啡「不到半杯」他氣炸 員工曝兩種可能

天氣炎熱，許多民眾在外面曬昏，只想來杯冰涼的冷飲舒緩高溫。有網友在超商購買一杯冰咖啡，告知店員要少冰，結果咖啡容量超乎他想像的少，他打去總公司客服卻沒收到回音，決定不要再到這家超商了！

一名網友在【爆廢公社二館】貼文表示，日前他在北車的全家超商買了一杯特大杯冰拿鐵，他告訴店員要少冰，店員回覆「少冰不會滿杯」，他表示了解，但是收到咖啡後卻大吃一驚，因為整杯容量非常少，甚至不到半杯，他問店員「少冰就這樣？半杯不到？也太少了吧！」店員皆回覆沒做錯。

當下礙於是上班時間人潮多他便先行離去，但仍非常疑惑，「如果是七分滿我是可以接受，但是這咖啡的量少的令我驚訝」，因此便打總公司的客服電話，客服表示會請店長跟他聯繫，等了兩天卻仍沒收到回訊，他氣得大喊「我想我應該再也不會去X家買咖啡了，是在欺騙消費者？」

多數網友看到照片認為少冰也不該這麼少，「這是不正常的少」、「可能是新人，這行業流動率也高」、「我也遇過耶，店長也跟我說少冰，我就跟他說可是我每天買耶也沒有這麼少啊，她拿過去看真的太誇張 ，才重做一杯給我」、「這就像去超商買個洋芋片結果全部都是空氣包的概念是一樣的」

有些人覺得是冰塊問題，建議可以帶走冰塊自己加，「特大冰只是冰塊多兩倍而已，我也會習慣少冰，所以都不會買特大杯」、「聽說特大杯就是比大杯多一包冰塊，所以本來兩包冰塊只放0.5包，就會這樣。下次改用冰塊帶走自己加就可以了。」、「特大杯的冰塊真的比大杯的冰塊大包一些，我每次去買都是冰塊另外給我，所以才知道咖啡本人真的很少喔，都是靠冰塊變中杯、大杯的。全家、小7都是一樣的，我兩間都買，也都是這樣冰塊另外給我。」

許多網友認為應該就是做錯了，「那個不是機器按下去，量都是固定的嗎？」、「我覺得他按錯容量」、「應該是按錯量了…我每天x家一杯，只要按錯我都會發現！我曾經就遇過3-4次，看就知道按錯了，不加冰都有6分左右」、「依照我身為小七店員的經歷，應該是按錯size了，因為我們自己測過，就算不加冰塊，基本上每個size都至少會有六成到七成的溶液」。

一名全家員工現身解釋，「全家咖啡冰塊只有大包(藍色)、小包(黃色)兩種，不同大小的咖啡差在咖啡量的不同，要嘛是按錯了沒發現，要嘛就是冰塊加太少了，不管當下忙不忙，有時候按了咖啡，之後也不一定記得自己按什麼，或是結帳的店員跟泡咖啡的店員不同，在傳達上可能造成誤會。」他說泡錯的飲料、咖啡都是店員自己賠錢，也有可能店員自己有發現卻不想承認，「建議直接找店長、副店長處理，有時候客服可能還要透過擔當、課長等主管轉達給店鋪，店鋪還不一定有時間能馬上調監視器，所以建議直接找店長處理比較快」