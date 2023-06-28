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辣姐賣衣秀完美曲線還出「軟Q絕技」 網喊「大法師該找妳」釣出本尊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女賣家在拍攝商品照時，不時秀出自己的「軟Q絕技」和好身材。圖截自蝦皮購物網站
一名女賣家在拍攝商品照時，不時秀出自己的「軟Q絕技」和好身材。圖截自蝦皮購物網站

不少人會將許久未穿、未用的物品丟到拍賣網站出售。近期有網友瀏覽購物網站時，卻發現一個特別的賣家，賣場主要出售牛仔褲，但貼出的商品照卻不是常見的擺拍姿勢。原PO將該賣場分享到臉書社團後，也讓許多網友驚訝，直呼「好軟Q」、「是在演大法師嗎？」

有網友在臉書社團「爆廢公社」發文，分享在蝦皮購物網站上看到的賣場，並貼出數張照片。從照片中可以得知該名女賣家販售的商品包含牛仔褲、翹臀襪等衣物。然而，商品照卻非常特別，女賣家並非站著展示衣物，而是採劈腿、下腰，甚至小露性感等姿勢。讓原PO打趣道「她可能是想表現褲子很有彈性嗎？」並說「賣場粉絲有一千八百多個，合理懷疑都不是為了買衣服而追蹤賣場的」。

文章一出，讓網友們大感驚訝，直呼「這根本JoJo（知名日本漫畫《JoJo的奇妙冒險》）耶」、「請問她上輩子是喇牙嗎」、「大法師當年應該找她去演的」、「是在演大法師嗎？」、「好軟Q，完全展現褲子的彈性」、「有種背對著爬上天花板，我立馬下標」、「高度懷疑是想展示她的臀部，不過這筋骨也太軟」、「這賣家不簡單，完全看不出賣什麼，瑜珈課程嗎？」。

沒想到，該篇貼文也釣出女賣家本人留言回應。對於網友稱讚「姐姐超厲害，筋骨超軟」，女賣家表示「父母生給我的，我很自豪」，也回應網友「我很可愛，只是可以做一些大家都辦不到的動作而已」。

蝦皮購物網站上，該賣場仍然存在，有如女賣家的時尚伸展台。女賣家似乎是為了展現牛仔褲的彈性，在賣場放出的商品照中，許多都是劈腿、下腰等展現身體柔韌性的姿勢，也不時展現自己的姣好身材，小露翹臀、美腿與腰窩。

據《民視新聞網》報導，由於該賣場的出貨地點在高雄小港區，因此曾被在地社團的網友轉發，引發熱議，該女賣家也因此被網友封為「小港之光」。

一名女賣家在拍攝商品照時，不時秀出自己的「軟Q絕技」和好身材。圖截自蝦皮購物網站
一名女賣家在拍攝商品照時，不時秀出自己的「軟Q絕技」和好身材。圖截自蝦皮購物網站

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