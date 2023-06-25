快訊

竹北氣爆鄰戶少年憶「煙很多」 牆壁震裂、一度受困

台北羽賽／太強！ 戴資穎一局未失奪賽史最多第5冠

竹北氣爆少年全身血 舅舅心疼：全身白的…沒有皮

太沒品！公園遊樂設施見「18禁遺留物」 家長驚：不帶小孩去了

聯合新聞網／ 聯合新聞網

不少家長都會帶小孩到公園走走，不僅釋放孩子的能量，也能夠促進親子關係。不過有網友今（25）日在臉書社團《爆廢公社貼出一張照片，直呼：「以後不帶小孩去公園玩了」，引起底下熱烈討論。

在該網友貼出的照片中可以看到，公園的遊樂設施上，不僅有一條桃紅色女性蕾絲內褲，還散落著香菸、打火機以及多個保險套，疑似男女野外大戰後，直接將上述物品遺留原地。

有網友貼出照片，直呼：「以後不帶小孩去公園玩了」。圖擷自《爆廢公社》
有網友貼出照片，直呼：「以後不帶小孩去公園玩了」。圖擷自《爆廢公社》

對此，底下網友也紛紛表示，「看來走得很匆忙」、「根本就是大人的公園」、「這張圖總共有七個套子，當你放大後才可以發現」、「注意看，這座公園太狠了」、「在小孩玩的地方製造小孩，也算一種Play Room吧」。不過也有網友質疑，「套子都乾淨的，而且有誰會故意把內褲跟鞋子留在那邊啊，感覺像是布置來拍照的」、「這照片好久以前看到別人也PO過」。

另外，也有網友分享，「其實很多夜晚公園都野炮，例如桃園虎頭…公園，超可怕」、「鳳山運動公園很多，還有早上就四處借錢喝酒的」、「那天晚上我去公園遛狗，看到一對情侶坐在椅子上，男生就在小小的公園椅子上對女生『挖呀挖呀挖』，完全忘我，最後他們還是回家，等整個晚上大場面都沒看到，可惜了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爆廢公社 保險套 情侶

延伸閱讀

台人赴日旅遊住大阪富士屋遭竊現金、勞力士 網嘆劇情離奇「基本防守一定要做到」

洗完衣服會將洗衣機打開？ 網曝不開蓋下場：發霉、惡臭樣樣來

準婆婆想靠關係！人事主管拒絕被嗆「沒資格當媳婦」 男友一番話更雷

28度就夠涼！吹冷氣配「這一台」更省電 台電：也是除濕神隊友

相關新聞

太沒品！公園遊樂設施見「18禁遺留物」 家長驚：不帶小孩去了

不少家長都會帶小孩到公園走走，不僅釋放孩子的能量，也能夠促進親子關係。不過有網友今（25）日在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，直呼：「以後不帶小孩去公園玩了」，引起底下熱烈討論。

台人赴日旅遊住大阪富士屋遭竊現金、勞力士 網嘆劇情離奇「基本防守一定要做到」

疫情解封後出國旅遊熱潮持續，最受國人喜愛的日本卻傳出疑似飯店偷竊風波。一群台灣旅客到日本大阪自助旅行並入住富士屋酒店，六天五夜原本應該是愉快行程，卻在第四天早上起床後發現日幣、台幣和勞力士錶等財物遭竊，興致大敗。網友提醒出國到陌生地方一定要謹慎保管財物，入睡前鎖好房門和扣上鏈條鎖是基本防守。

買劃位票搭船沒位坐 她怨被迫坐在員工休息區「吸柴油廢氣到澎湖」

一名民眾日前要去澎湖，事先買了劃位票，可是上船之後竟然沒有位置，事後詢問工作人員卻被告知「劃位只是方便電腦作業」，於是自己一家口只能被迫「坐在船尾員工休息區，吸著柴油廢氣坐到澎湖！」讓他相當氣憤。

端午禮金領多少？這2大產業「什麼都沒有」連外商也只送粽子

大部分公司都頒發員工三節獎金，其中包括了端午節禮金，但每家企業的發放金額與品項卻不同。就有民眾上網詢問，自己從事證券業，端午禮金拿到25,000元，詢問個產業的禮金為多少？該貼文則釣出有任職3大產業的網友說「什麼都沒有。」

他疑惑台灣傳統美食都是「澱粉炸彈」？ 網吐嘈：各國都一樣

台灣是美食天堂，許多觀光客來台灣都會指名要吃滷肉飯、珍珠奶茶、牛肉麵等等，不過日前有網友發現，台灣的美食幾乎都是澱粉居多，像是蔥油餅、雞蛋糕、肉圓等等，因此他好奇「台灣有什麼非澱粉的傳統美食嗎？」

奧客怨吃冰有蟲要求退費 業者調監視器傻眼「客人自己帶蟲加料」

本周天氣高溫炎熱，讓客人想吃冰涼快一下，但就有一名「奧客」點了冰品後吃了一半，向店家反應「冰品中有蟲」，並立刻要求退費，還向店家表示「不覺得冰裡面有蟲很噁心嗎？」事後業者覺得「怪怪的」，調閱監視器之後，竟發現是該名客人「帶蟲自己加料」，讓業者氣憤的在社群網站貼文表示「如果妳沒錢！我可以請妳吃一碗」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦