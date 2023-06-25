太沒品！公園遊樂設施見「18禁遺留物」 家長驚：不帶小孩去了

不少家長都會帶小孩到公園走走，不僅釋放孩子的能量，也能夠促進親子關係。不過有網友今（25）日在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，直呼：「以後不帶小孩去公園玩了」，引起底下熱烈討論。

在該網友貼出的照片中可以看到，公園的遊樂設施上，不僅有一條桃紅色女性蕾絲內褲，還散落著香菸、打火機以及多個保險套，疑似男女野外大戰後，直接將上述物品遺留原地。

有網友貼出照片，直呼：「以後不帶小孩去公園玩了」。圖擷自《爆廢公社》

對此，底下網友也紛紛表示，「看來走得很匆忙」、「根本就是大人的公園」、「這張圖總共有七個套子，當你放大後才可以發現」、「注意看，這座公園太狠了」、「在小孩玩的地方製造小孩，也算一種Play Room吧」。不過也有網友質疑，「套子都乾淨的，而且有誰會故意把內褲跟鞋子留在那邊啊，感覺像是布置來拍照的」、「這照片好久以前看到別人也PO過」。

另外，也有網友分享，「其實很多夜晚公園都野炮，例如桃園虎頭…公園，超可怕」、「鳳山運動公園很多，還有早上就四處借錢喝酒的」、「那天晚上我去公園遛狗，看到一對情侶坐在椅子上，男生就在小小的公園椅子上對女生『挖呀挖呀挖』，完全忘我，最後他們還是回家，等整個晚上大場面都沒看到，可惜了」。

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