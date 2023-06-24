他疑惑台灣傳統美食都是「澱粉炸彈」？ 網吐嘈：各國都一樣

台灣是美食天堂，許多觀光客來台灣都會指名要吃滷肉飯、珍珠奶茶、牛肉麵等等，不過日前有網友發現，台灣的美食幾乎都是澱粉居多，像是蔥油餅、雞蛋糕、肉圓等等，因此他好奇「台灣有什麼非澱粉的傳統美食嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他發現很多社群平台會分享台灣的美食，但是傳統美食像是蔥油餅、雞蛋糕、蚵仔麵線、滷肉飯、肉圓，都是澱粉類為主，如果吃完再來一杯珍珠奶茶，簡直是「完美的澱粉炸彈」。讓他好奇「台灣有非澱粉的傳統美食嗎？」原PO指出，他目前想到非澱粉的傳統美食，只有台南的牛肉湯、臭豆腐，指出「如果在台灣不想吃這麼多澱粉，好像只能自己燙青菜吃」。

不過網友也推薦許多「非澱粉美食」，指出夜市小吃「骰子牛、仙草、四神湯」，特色料理「客家小炒、新竹貢丸、台中雞爪凍、萬巒豬腳、烏魚子、皮蛋豆腐」，中式料理「菜圃蛋、麻油雞、藥燉排骨」，還有很多網友推薦「鹹水雞」認為健康又無負擔。

也有人吐嘈「台灣就是米食國家，找沒澱粉的小吃只能找純肉、素食吧」、「你說的那些品項都是小吃類，全世界的小吃也都以澱粉為主，連日本也不例外啊」、「各國的傳統美食很多也是有澱粉啊」。