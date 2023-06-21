老闆娘發肉粽單「1人可填十顆」以為是端午福利… 事後被要錢大罵：詐騙集團

明天（22日）就是端午節，員工都有收到公司發送的禮金和粽子嗎？一名網友近日在匿名公社抱怨，上班時收到老闆娘給到「肉粽單」，還說一人可填10顆，以為是端午節福利，事後卻被告知要收錢，氣得他大罵老闆娘根本就是詐騙集團。

原PO發文表示，中午上班時老闆娘拿了一張肉粽單給大家填，同事們都以為是公司提供的端午節福利，單子上還寫著「一人可填10顆口味任選」，他便不客氣的選了10顆豪華蛋黃粽，本來覺得自己都填最貴的對老闆不太好意思，還和同事們猛誇老闆今年超大方。

沒想到老闆娘事後卻跑來收錢，原來那些是老闆娘娘家在賣的肉粽，老闆娘主張自己只是幫忙問，並沒有強迫員工購買，但原PO仍相當氣憤：「一開始沒說根本就是故意誤導我們，而且還不能退，因為她說已經包好了明天上班拿，我連反悔的機會都沒有，白白噴掉850！」

有網友認為，老闆娘的行為很明顯是在誤導：「說一人十顆口味任選，要我也會認為是老闆請客，如果是要自己買單那老闆管我買幾顆，而且也要把買賣條件講出來，只講前面才來怪員工自己不問清楚，只能說這錢賺得不道德」、「趁機賺員工錢真的很噁」。

不過多數網友都表示，原PO自己貪小便宜又不問清楚，才會導致這個局面：「自己貪心還敢怪別人？」、「這種我都會直接問多少錢，因為天下沒有白吃的午餐，除非他親口說員工福利」、「開口問要你命嗎」、「當老闆娘丟一張單子給你們，正常人的反應不都會問：這要幹嘛？」、「自以為的最佳典範」。