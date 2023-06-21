快訊

縮短公私大學學費落差 陳建仁曝3配套：高中職學費全免

救命倒數30小時！鐵達尼號探索潛艦，安全設計早就出包？

遭近20人指控性騷、性侵 NONO：即刻停止演藝工作

老闆娘發肉粽單「1人可填十顆」以為是端午福利… 事後被要錢大罵：詐騙集團

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為端午節吃粽子示意圖。圖片來源/ingimgage
圖為端午節吃粽子示意圖。圖片來源/ingimgage

明天（22日）就是端午節，員工都有收到公司發送的禮金和粽子嗎？一名網友近日在匿名公社抱怨，上班時收到老闆娘給到「肉粽單」，還說一人可填10顆，以為是端午節福利，事後卻被告知要收錢，氣得他大罵老闆娘根本就是詐騙集團。

原PO發文表示，中午上班時老闆娘拿了一張肉粽單給大家填，同事們都以為是公司提供的端午節福利，單子上還寫著「一人可填10顆口味任選」，他便不客氣的選了10顆豪華蛋黃粽，本來覺得自己都填最貴的對老闆不太好意思，還和同事們猛誇老闆今年超大方。

沒想到老闆娘事後卻跑來收錢，原來那些是老闆娘娘家在賣的肉粽，老闆娘主張自己只是幫忙問，並沒有強迫員工購買，但原PO仍相當氣憤：「一開始沒說根本就是故意誤導我們，而且還不能退，因為她說已經包好了明天上班拿，我連反悔的機會都沒有，白白噴掉850！」

有網友認為，老闆娘的行為很明顯是在誤導：「說一人十顆口味任選，要我也會認為是老闆請客，如果是要自己買單那老闆管我買幾顆，而且也要把買賣條件講出來，只講前面才來怪員工自己不問清楚，只能說這錢賺得不道德」、「趁機賺員工錢真的很噁」。

不過多數網友都表示，原PO自己貪小便宜又不問清楚，才會導致這個局面：「自己貪心還敢怪別人？」、「這種我都會直接問多少錢，因為天下沒有白吃的午餐，除非他親口說員工福利」、「開口問要你命嗎」、「當老闆娘丟一張單子給你們，正常人的反應不都會問：這要幹嘛？」、「自以為的最佳典範」。

端午節 粽子 職場 老闆

延伸閱讀

讓侯友宜民調狂跌的餵藥案恐是大烏龍？沈富雄籲藍營真相大白後「全面反攻」

國中就開始包養！他懂黃子佼的童年陰影… 揭從小「看他們衣衫不整交疊」

女大生素顏暗沉憂不利面試 人資吐秘辛：2能力更重要

男友熱愛音樂「想組地下樂團」 女大生不解：以為能跟五月天一樣？

相關新聞

老闆娘發肉粽單「1人可填十顆」以為是端午福利… 事後被要錢大罵：詐騙集團

明天（22日）就是端午節，員工都有收到公司發送的禮金和粽子嗎？一名網友近日在匿名公社抱怨，上班時收到老闆娘給到「肉粽單」，還說一人可填10顆，以為是端午節福利，事後卻被告知要收錢，氣得他大罵老闆娘根本就是詐騙集團。

男友熱愛音樂「想組地下樂團」 女大生不解：以為能跟五月天一樣？

每個人都有追逐夢想的權利！一名網友和男友是在熱音社的表演上認識，當時她被男友深深吸引，但她認為玩音樂只能當「興趣」，但快大四了男友卻仍堅持當主場並計畫組地下樂團，令她相當傻眼，「他真以為他們能跟五月天一樣嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

住飯店看到「這1物」讓人超惱火？ 內行曝用意：能保你小命

花了錢到飯店住宿，每個人注意的點本來就不同，有些人在意環境整潔、隔音，也有人注重設備。近日有網友就在臉書社團《爆怨2公社》貼出自己實在無法接受飯店「這物品」，引發留言熱烈討論。

不是繳不起罰單？賓利爽占「2婦幼車位」 他怒了：有錢沒修養

開車出門「找車位」對許多人來說是最麻煩的，也有人找不到車位時會停婦幼停車格。而近期有網友在地下停車場發現，一台賓利直接霸占兩格婦幼車位，上面也沒見駕駛擺出孕婦孩童停車證，也讓他忍不住發文抱怨，引發網友討論。

黃子佼被控拍17歲女裸照 網嘆要保護未成年：少女容易被誤導

台灣「#METOO」風波持續延燒，藝人許傑輝、宥勝、黃子佼等人陸續翻車。其中黃子佼遭女網友指控強吻、要求她脫上衣拍照等，事發後黃子佼發布影片承認錯誤並道歉。

物價比士林貴？他酸「東大盤夜市」5隻烤蝦260元 網點頭：想吃飽帶個5千元

物價不斷上漲，所謂的「平民小吃」一餐吃下來甚至比去餐廳還貴。昨（19）日就有民眾上傳一張烤蝦的照片分享，他去逛了花蓮東大門夜市，看到一間店的招牌寫著「通通50元起」，便買了5隻烤蝦，老闆卻收他260元，昂貴的價格讓他忍不住嘲諷，東大門夜市根本就是「東大盤夜市」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦