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物價比士林貴？他酸「東大盤夜市」5隻烤蝦260元 網點頭：想吃飽帶個5千元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在花蓮東大門夜市買了5隻要價260元的烤蝦。圖／擷自爆怨公社
網友在花蓮東大門夜市買了5隻要價260元的烤蝦。圖／擷自爆怨公社

物價不斷上漲，所謂的「平民小吃」一餐吃下來甚至比去餐廳還貴。昨（19）日就有民眾上傳一張烤蝦的照片分享，他去逛了花蓮東大門夜市，看到一間店的招牌寫著「通通50元起」，便買了5隻烤蝦，老闆卻收他260元，昂貴的價格讓他忍不住嘲諷，東大門夜市根本就是「東大盤夜市」。

一名網友於「爆怨公社發文表示，他去花蓮的東大門夜市尋覓美食，看到一間小吃標榜「通通50元起，自由搭配，用最便宜的價格吃最多的種類」，便點了5隻烤蝦，沒想到竟要價260元，他還附上「烤蝦本體」的照片，並直呼：「東大盤夜市，氣氛滿點，歡迎大家振興花蓮經濟」，嘲諷技能點好點滿。

貼文一出，引起許多網友的共鳴，紛紛表示，「這個夜市很有名，想吃飽，帶5000元進去吧」、「現在夜市真的是盤子大批發」、「花蓮東大門物價比台北士林夜市還貴，我去了3次」、「走走逛逛可以，要吃東西算了吧！」、「真的頗貴，1000元買沒幾樣」、「長大後才知道去夜市都是有錢人」、「有些會有價目表，但不會說數量」；其中也不少在地人出來說話，「花蓮人根本不愛去」、「本身在地人，價格貴的跟台北一樣合情合理」。

不過也有網友幫店家說話，「都跟你說通通50元起，買了才在抱怨？」、「差不多吧...泰國蝦一隻都要45元了」、「不能詢價才叫盤」、「雖然很貴沒錯，但買下去不是就代表接受這價格的意思嗎？」、「店租就佔一半了吧，再加電費、水費、人工材料，其實也沒賺多少」、「通通50元起沒錯啊，買5隻260元合理」、「各地的觀光夜市普遍都這樣」。

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